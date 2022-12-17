Экс-командир убитого кувалдой Нужина рассказал о новых казнях «вагнеровцев» 3 17.12.2022, 8:44

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На нескольких расстрелах он присутствовал лично.

Бывший командир убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК Вагнера, Андрей Медведев, рассказал The Insider, что ему известно о десяти случаях, когда вагнеровцы казнили своих наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях. По его словам, на нескольких расстрелах он присутствовал лично.

По словам Медведева, двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.

Об одном из случаев убийства «отказников» он рассказал подробно: «Они получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД — и [их] расстреляли». Медведев пояснил, что группа МЕД — отдельное подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера. «Они занимаются обнулением: забирают парней и [убивают] либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было», — рассказал он.

Медведев говорит, что Нужин служил в его подразделении: «Он приехал из колонии, я лично его заводил на позицию, когда он перешел на другую сторону. Меня в тот день контузило, и меня эвакуировали в госпиталь. На следующий день приезжали эсбэшники [Служба безопасности ЧВК Вагнера] и задавали мне вопросы касательно данного персонажа».

Он утверждает, что завербованные наемники Вагнера не получают деньги, и их родственники тоже не получают обещанных выплат за погибших: «У нас половина бойцов, которые были эвакуированы, их официально подавали как без вести пропавших. Для чего это делается? Чтобы не платить по страховому случаю за смерть, потому что ни одно страховое агентство никогда не покроет такое количество потерь, ни одно страховое агентство не возьмет на себя такое».

Медведев рассказал также, что заключенные в отряде «каждую неделю обновлялись». «В зависимости от потерь нам делали докомплектацию. У меня в отделении в подчинении было 15 человек, это именно штурмовое отделение, которое выходило на боевые задачи, — рассказал он. — Заключенные начали в августе приезжать к нам. Мы основали 4-й взвод. Мы были смертниками, потому что все «косячники» и проштрафившиеся шли в 4-й взвод. И за несколько дней из взвода осталось три человека из тридцати».

Личность Медведева подтвердил The Insider глава Gulagu.Net Владимир Осечкин. Ранее Gulagu.Net опубликовал обращение Медведева к руководству страны и лично Владимиру Путину с просьбой сохранить ему жизнь в случае его поимки наемниками из ЧВК Вагнера.

Сейчас Медведев в бегах, он сообщил The Insider, что его преследуют наемники ЧВК Вагнера. Он утверждает, что у него есть видео казни наемников в Алчевске (Луганская область) и если с ним что-то случится, это видео будет опубликовано. На этом видео, как рассказал Медведев, казнят двух заключенных за отказ воевать.

По его словам, когда он сбежал, всех, кто воевал с ним, задержали.

Евгений Нужин — заключенный, заключивший контракт с ЧВК Вагнера и отправившийся на войну. Вскоре после того как он оказался в Украине, он сдался в плен и оттуда дал несколько интервью, где рассказал, что не поддерживает войну и хочет остаться в Украине. 13 ноября в сетях распространили видео, на котором Нужина убивают кувалдой. Позже выяснилось, что Нужина обменяли на украинских пленных и выдали вагнеровцам.

В начале декабря The Insider стало известно о смерти осужденного Виктора Севальнева, командовавшего 7-й мотострелковой ротой так называемой народной милиции «ЛНР». Он позвонил жене из госпиталя и сообщил ей, что его везут на расстрел за то, что солдаты его роты дезертировали. Буквально через несколько дней жене сообщили о том, что он погиб, и попросили забрать тело.

Правозащитница Ольга Романова в интервью изданию «Можем объяснить» говорила, что лично ей известно о 40 казнях отправившихся на войну заключенных. Сам Пригожин в ходе вербовки заключенных предупреждал их о расстрелах: «Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой при сдаче в плен. <…> Тем, кто приезжает и в первый день говорит: «Куда-то я не туда попал», мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел», — говорил он на видео из одной из колоний.

Помимо «казни» Нужина, в соцсетях был опубликован еще один видеоролик 2017 года, где вагнеровцы в Сирии расправляются с дезертиром из сирийской армии при помощи кувалды.

Согласно отчету аналитической компании NewsGuard, за время войны в TikTok появилось около 160 роликов, которые показывали или восхваляли акты насилия, совершаемые наемниками ЧВК Вагнера. Ранее депутаты Европарламента от разных партий призвали Евросоюз включить ЧВК Вагнера в список террористических организаций. В ответ на это Пригожин передал в Европарламент испачканную бутафорской кровью кувалду с гравировкой ЧВК «Вагнер».

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