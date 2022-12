«Генерал Мороз» на службе ВСУ 1 17.12.2022, 8:50

2,932

Фото: AP

Что ждет зимой воюющих против Украины оккупантов.

В Украине выпал первый снег, и в ближайшее время температура будет стабильно минусовой — зима, которой так долго Кремль пугал украинцев, наступила. Российская пропаганда преподносит «генерала Мороза» как верного союзника российской армии, помогавшего еще в войнах против Наполеона и Гитлера. Военные эксперты считают иначе: Россия гораздо хуже готова к войне в зимних условиях, чем Украина (и это уже сказывается на фронте), да и примеры из отечественной истории должны скорее настораживать Кремль, ведь морозы помогали тем, кто сражался на своей территории, пишет The Insider.

Зимний этап войны в Украине: Путин ставит на «холодомор»

После отхода российских вооруженных сил с плацдарма на правобережье Днепра в Херсонской области завершился осенний период военной кампании в Украине. Пока сложно сказать, сумеют ли россияне закрепиться на левом берегу и будут ли украинцы пытаться вести здесь наступление или перенесут основные усилия на Запорожское, Донецкое или Луганское направления. Но большинство экспертов согласны с тем, что в ближайшие месяцы успех противоборствующих сторон будет зависеть в первую очередь от того, как они приспособились к военным действиям в условиях зимних холодов.

В Кремле не скрывают, что удары по энергетической инфраструктуре Украины нацелены в том числе на то, чтобы в зимний период оставить страну без отопления. В Украине, как и на Западе, хорошо понимают это. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в разных выражениях говорят одно и то же: Путин попытается превратить зиму в оружие (weaponization of winter по-английски, или «холодомор», как эту стратегию образно называют украинские комментаторы), поскольку не в силах добиться успеха сугубо военными средствами.

Массированные удары управляемыми ракетами и дронами-камикадзе по украинской энергосистеме приносят свои плоды: начиная с 10 октября восемь волн ракетных атак привели к повреждению всех тепловых и гидроэнергостанций и 40% объектов высоковольтной сети Украины. В результате без электричества и, соответственно, отопления периодически остаются миллионы жителей. Если учитывать, что жилой фонд сильно пострадал за время боев, Всемирная организация здравоохранения небезосновательно опасается возникновения этой зимой в Украине кризиса в сфере здравоохранения из-за эпидемий простудных заболеваний и большого количества обморожений и переохлаждений.

Что касается собственно боевых действий, то многие эксперты и чиновники ожидают в зимний период буквальной «заморозки» конфликта, то есть оперативной паузы. Эврил Хэйнс, директор Национальной разведки США, говорила, что и ВСУ, и ВС РФ используют зиму для того, чтобы пополнить запасы, переоснастить войска и начать наступление весной. По оценке влиятельной американской организации Atlantic Council, российское командование уйдет в стратегическую оборону с опорой на возводимую сейчас систему защитных укреплений, чтобы выиграть время на «обкатку» в боевых условиях массы мобилизованных и пополнить людьми и техникой потрепанные за время череды осенних поражений части и соединения.

Более того, в СМИ появлялись утечки от западных политиков и военных касательно возможности достичь политического урегулирования как раз в то время, когда на фронте из-за зимы наступит затишье. В частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли называл зиму «окном возможностей» для переговоров между Москвой и Киевом. Администрации президента Байдена пришлось после этого уверять украинских партнеров, что заявление генерала Милли не означает отказа от дальнейшей поддержки контрнаступления ВСУ.

Совершенно другого мнения придерживаются украинские официальные лица. Первый заместитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский в статье, опубликованной в начале ноября, пишет, что передышка в зимний период нужна российской стороне:

«Это [зимнее] время нужно российскому командованию, чтобы планово и с максимальной эффективностью использовать все преимущества развернутой два месяца назад частичной мобилизации».

Вполне вероятно, что ВСУ постараются удержать инициативу и не позволить российским войскам спокойно перезимовать на нынешних позициях. Это не означает, что украинцы непременно организуют масштабное наступление на каком-то из операционных направлений, но даже при неподвижном фронте украинское командование может ударами дальнобойных высокоточных артиллерийских систем (типа HIMARS) поражать тыловые базы, нарушать линии снабжения и снижать боеспособность частей, размещенных на первой линии.

Россия, в свою очередь, пока не демонстрирует способности наступать где бы то ни было, кроме как под Бахмутом, причем в основном за счет человеческих ресурсов ЧВК Вагнера и без ясных целей — ведь даже успех в этом районе не даст никаких особенных преимуществ, если ВСУ сохранят продвижение на линии Сватово — Кременная с угрозой Старобельску и охвату Луганской группировки ВС РФ с севера. Таким образом, в ближайшие месяцы, кроме как на ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, российским войскам уповать будет не на что. Скорее всего, Кремль надеется за зиму стабилизировать линию фронта, насытить оборону мобилизованными, а весной пойти в решительное наступление. Но реализовать эти планы может оказаться не так просто, как кажется на первый взгляд. Даже если Украина не будет пытаться идти в масштабное наступление, сама по себе зима может унести немало жизней российских солдат.

Что означает зима для воюющих в Украине

Украинские зимы нельзя назвать действительно суровыми — температура обычно варьируется от плюс 3 до минус 7 градусов . В американской традиции такую погоду называют wet cold (буквально «влажный холод»), и с военной точки зрения это чуть ли не худший из всех возможных вариантов (если не считать экстремальные температуры от минус 25 градусов Цельсия и ниже). Осадки имеют вид то дождя, то снега, а то и того, и другого одновременно, повсюду грязь и слякоть, влажность пропитывает обмундирование, скапливается в технике и оружии, создает «ледяную кашу» на дорогах.

Низкие температуры означают повышенные требования к экипировке и оснащению личного состава, обогреву пунктов постоянной дислокации, устройству землянок и мест для сна и отдыха, обеспечению горячим питанием, планированию при сокращенной продолжительности светового дня (около 9 часов по сравнению с 15–16 часами летом). Не меньшее значение приобретает компетентность командования: ошибочные приказы о передвижении или распространенная, судя по рассказам очевидцев, практика оставлять части из мобилизованных на передовой без связи и снабжения может привести зимой к высоким потерям, даже если украинцы не сделают ни единого выстрела.

Логистика при такой погоде тоже осложнена. Колесная техника не сможет ездить вне дорог с твердым покрытием, нужны гусеничные машины и в большом количестве, причем на каждую машину придется добывать зимний камуфляж и антифриз. Зато в январе зима в определенной степени снимает ограничения с перемещений по водным преградам, которые покроются льдом, и снижает эффективность минных полей, если они оказываются под толстым слоем снега.

Считается, что ведение боевых действий зимой требует на 50% большего объема снабжения, а ведь с ним и сейчас большие проблемы. Снизится и маневренность, скорость перемещения в пешем порядке по снежному покрову падает на 50–75%. Вдобавок на снежных дорогах или на засыпанных снегом полях проще идентифицировать месторасположение техники разведывательными дронами, поэтому увеличивается значение близости промышленных центров, тыловых баз, складов снабжения и железнодорожных путей сообщения.

Зимой примерно наполовину сокращается продолжительность так называемого «золотого часа» (golden hour) — периода, когда можно спасти солдата, получившего серьезное ранение на поле боя. Это повышает санитарные потери и требования к оснащению полевых госпиталей. Кроме того, без растительности («зеленки») бойцам с обеих сторон придется больше вжиматься в землю, мокрую и грязную (при околонулевых температурах) или мерзлую (при устойчиво отрицательных), значит, будет больше простуд и подобных болезней.

Без естественного прикрытия растительностью легче вскрывать места сосредоточения войск и техники беспилотниками. Правда, сами дроны из-за сокращения светового дня и постоянных холодных ветров придется использовать ограниченно. Прежде всего это касается гражданских аппаратов, закупленных в гигантских объемах в интересах и российской и украинской армий. По данным украинской стороны, даже серийные беспилотники, дроны-камикадзе «Герань-2» иранского происхождения, на некоторое время пропали из украинского неба из-за плохой переносимости холодов. Не только дроны, но и все электронные устройства, например, необходимые для работы систем управления огнем или коммуникационного оборудования, будут быстрее расходовать ресурс батарей. Даже простейшие операции по обслуживанию техники и оружия станут более трудоемкими, как следствие, вырастет количество отказов, поломок, нештатной работы.

Пасмурная погода и длинные ночи также предъявляют повышенные требования к оснащению продвинутой оптикой и тепловизорами (и, соответственно, требуют мер борьбы с обнаружением этой самой оптикой и тепловизорами).

Окапываться обычными лопатами зимой невозможно, мерзлую землю не взять шанцевым инструментом — тут пригодятся строительная и специальная инженерная техника, а также навыки обустройства блиндажей (впрочем, без доставки железобетонных конструкций, деревянных перекрытий, рулонных утеплителей и много другого эти навыки применить все равно не получится). На первый план выйдет оснащение инженерных частей тракторами, бульдозерами, манипуляторами, инженерными машинами.

Наконец, зимние стандарты обеспечения личного состава. Сюда входят и зимнее обмундирование (утепленные ботинки, перчатки, термобелье), и усиленный рацион питания (4500–6000 калорий в день), включая витамины (чтобы не допустить эпидемий простудных заболеваний), и медицинские средства помощи при обморожениях (прежде всего ног, речь идет об известной со времен Первой мировой войны «траншейной» или «окопной стопе»), переохлаждениях, а также (как это ни удивительно) солнечных ожогах кожи и глаз (снежная слепота).

Война в зимних условиях — это вызов и для морально-психологического состояния военнослужащих, на что обращают особое внимание представители НАТО. Как заявил прессе один из неназванных функционеров альянса, «если вы сражаетесь в условиях, когда ваш танк постоянно застревает и теряет гусеничные ленты, а вы постоянно чувствуете сырость и холод, то это влияет на боевой дух армии». Одно из вероятных следствий деморализующего воздействия холода в сочетании с высоким риском для жизни и плохим снабжением — злоупотребление алкоголем и падение дисциплины. В конечном итоге, зима проверяет все элементы военного механизма — от состояния техники до степени подготовки командиров.

Кому поможет зима

По оценке британской разведки, холода создадут трудности для обеих сторон конфликта, но степень их воздействия на российские войска, вероятно, окажется гораздо значительнее. С ними согласны аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) — они полагают, что зима не остановит украинского контрнаступления. Осенняя и весенняя распутица благоприятна для оборонительных задач: грунты размывает дождями, маневрирование войсками затрудняется. Но как только земля достаточно промерзнет, появляется возможность проводить крупные операции при помощи гусеничной техники.

Украинские военные начали готовить сани летом, они еще в июле поставили вопрос о снабжении зимним обмундированием перед западными союзниками. По данным немецкого издания Spiegel, министр обороны Украины Алексей Резников направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу запрос на экипировку, снаряжение и средства размещения, приспособленные к условиям зимы, в расчете на 200 тысяч солдат.

В середине октября на саммите НАТО прозвучали заявления, что альянс уже переориентировал поставки на зимние комплекты одежды и сместил акценты в военной помощи на необходимую для зимней кампании номенклатуру.

К началу декабря Украина получила 195 тысяч комплектов зимнего обмундирования только от одной Великобритании. Германия передала 116 тысяч зимних курток, 240 тысяч головных уборов, 80 тысяч штанов, а также 200 палаток и 195 генераторов. Канада в октябре обязалась поставить 500 тысяч единиц зимних курток, штанов, обуви и перчаток. Известно о поставках вещевого имущества, термоодеял, обогревателей, зимних сухпайков еще более чем от десятка стран-участников НАТО.

Агентство AFP описывает устройство блиндажа одной из частей 5-й бригады ВСУ, дислоцированной на Донбассе, в котором за счет теплоизоляционных материалов удается поддерживать температуру в 22 градуса Цельсия при 5 градусах cнаружи. По словам военнослужащих, они получили от волонтеров спальные мешки, выдерживающие температуру в минус 30 градусов. Аналогичные видео (разумеется, в пропагандистских целях) размещает Минобороны Украины. Инженерные подразделения ВСУ оборудуют блиндажи из готовых модульных конструкций на второй линии обороны.

Что же с подготовкой российской группировки к зиме? Насколько можно судить по открытым источникам, системной работы в этом отношении до сих пор, когда календарная зима уже наступила, не ведется. Еще не попав на территорию Украины, мобилизованные выкладывали видео, как они греются у костров. Такой же способ согреться в зоне боевых действий приведет к немедленному обнаружению места размещения и артиллерийскому удару по нему. На других роликах военнослужащие благодарят родственников и волонтеров за покупку теплых вещей и кирок (!), благодаря которым рассчитывают «нормально существовать зимой в полевых условиях».

Обеспечение зимним обмундированием по крайней мере мобилизованных отдано на откуп им самим и неравнодушным гражданам. Носки (непременно с буквой Z) для солдат вяжут дети и пенсионеры, доставкой теплой одежды занимается одиозный актер Иван Охлобыстин, рассказывающий на камеру, что «у нас полфронта в соплях», в то время как депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев публично недоумевает, куда со складов хранения пропали 1,5 млн комплектов формы.

Похоже, армейское руководство не извлекло никаких уроков из весеннего опыта. В тот период российские солдаты получали обморожения конечностей в таких масштабах, что это серьезно сказывалось на боеспособности целых подразделений. По данным Conflict Intelligence Team, на одном из операционных направлений только одна батальонно-тактическая группа располагала палатками, а зимнее обмундирование (причем купленное за свой счет) было лишь у 20% личного состава.

Сейчас история повторяется. Например, бойцам 1-й мотострелковой роты 80-й отдельной мотострелковой бригады ВМФ, воюющим в Украине, пришлось самим покупать зимнюю форму — по документам ее «выдали» еще летом и тут же списали на боевые потери. Некоторые попавшие в украинский плен мобилизованные выражают неподдельную радость, поскольку им не придется зимовать в блиндажах, куда не завезли ничего необходимого.

В украинских соцсетях циркулируют записи, на которых запечатлены российские солдаты, судя по всему, страдающие от тяжелой или средней степени переохлаждения и потому почти не реагирующие на летящие в них с дрона гранаты. Отдельные Z-каналы открыто пишут, что из-за управленческого хаоса уже фиксируются случаи, когда мобилизованные замерзают насмерть. А пресловутые «военкоры» делятся невероятным по степени цинизма «лайфхаком» при организации наступательных операций под Бахмутом силами набранных из числа заключенных наемников ЧВК Вагнера:

«Из-за холодов и отсутствия подготовленных позиций, чтобы не замерзнуть насмерть, [наемникам-зэкам] приходилось врываться в окопы укропов».

В итоге зимняя кампания может оказаться тяжелым испытанием для российских войск независимо от действий украинцев. Судя по тому, насколько скверно налажены снабжение и общая организация вновь прибывающих войск из числа мобилизованных, весомую часть безвозвратных и санитарных потерь обеспечат действия «генерала Мороза».

