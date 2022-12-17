Очередной «жест доброй воли»: российские войска уходят из Каховки и Новой Каховки

Очередной «жест доброй воли»: российские войска уходят из Каховки и Новой Каховки2
- 17.12.2022, 8:54
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Коллаборантов срочно призывают эвакуироваться.
Российские оккупанты отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области и призывают коллаборантов эвакуироваться в оккупированный Крым.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 декабря.
Как сказано в сводке, противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы.
Сообщается, что среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию о том, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года.
В связи с этим лояльным к оккупантам местным предлагают переезд в временно оккупированный украинский Крым.