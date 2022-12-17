«Это станет ключевой темой встречи Путина и Лукашенко» 1 17.12.2022, 9:25

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Диктатор «торгует» белорусскими военными.

Стало известно, что одной из ключевых тем встречи Путина и Лукашенко в понедельник станет закрепление на законодательном уровне нового военного образования - «армия союзного государства» и торг по количеству и качеству размещения российского воинского контингента в Беларуси на постоянной и законодательной основе, пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

Эти действия были заранее прописаны в «оборонной союзной программе» и находятся на финальной стадии реализации.

Один из источников канала сообщил, что Лукашенко пытается взамен заполучить «общий рынок энергоносителей».

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