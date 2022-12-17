«Это станет ключевой темой встречи Путина и Лукашенко»1
- 17.12.2022, 9:25
- 6,334
Диктатор «торгует» белорусскими военными.
Стало известно, что одной из ключевых тем встречи Путина и Лукашенко в понедельник станет закрепление на законодательном уровне нового военного образования - «армия союзного государства» и торг по количеству и качеству размещения российского воинского контингента в Беларуси на постоянной и законодательной основе, пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».
Эти действия были заранее прописаны в «оборонной союзной программе» и находятся на финальной стадии реализации.
Один из источников канала сообщил, что Лукашенко пытается взамен заполучить «общий рынок энергоносителей».