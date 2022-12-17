ВСУ ударили в тыл российским войскам на Луганщине 17.12.2022, 9:44

3,094

Появились актуальные карты боев на 17 декабря.

По состоянию на субботу, 17 декабря, на 297-й день полномасштабного вторжения России в Украину, российские оккупанты ошибочно обстреляли свои прежние позиции ПВО в Херсонской области, а Силы обороны Украины ударили по тылам врага в Луганской области.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Луганская область

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли контрудары в районах Сватово и Кременная в Луганской области, а украинские воины отбили их атаки в районе Новоселовского и Стельмаховки. По данным Генштаба ВСУ, также отражены вражеские атаки в 17 км к северу от Кременной в районе Площанки и Краснополевки, а также в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки Луганской области.

Как утверждает российский военкор, ведутся позиционные бои на западной окраине Белогоровки. По данным российских источников в социальных сетях, 15 и 16 декабря украинские силы наносили удары по российским тылам в Кадиевке, Лантратовке и Ирмино Луганской области. Попали в склады боеприпасов.

Кроме того, за сутки захватчики продолжали строительство оборонительных укреплений вдоль линии Сватово-Кременная.

Донецкая область

Как информирует Генштаб ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники отбили атаки российской армии в 26 км к северо-востоку от Бахмута в районе Выемки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, а также в пределах 21 км к югу от Бахмута вблизи Клищиевки, Андреевки, Курдюмовки, Опытного, Озаряновки и Дружбы.

По данным российского военкора, ВС РФ якобы полностью очистили Яковлевку, что поможет им вести штурмовые действия в направлении Соледара. В частности, в сети появились кадры с геолокацией за 16 декабря, где видно, что «вагнеровцы» действуют в центре Яковлевки. Также оккупанты утверждают, что якобы провели штурм возле Веселого, чтобы перерезать участок трассы Н-20.

В то же время Генеральный штаб ВСУ заявил, что за минувшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки в 17 км к северу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Александрополя, а также в 37 км к югу от Авдеевки в районе Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

Российские войска продолжают оборонные операции на западе Донбасса.

Юг Украины

Генштаб ВСУ рассказал, что российские оккупанты 16 декабря направили людей из Краснодарского края для того, чтобы укрепить оборонные рубежи и охранять объекты водоснабжения в Херсонской области и Крыму, таких как Северо-Крымский канал.

Как видно на снимках Sentinel-1, ВС РФ сосредоточили большое количество военной техники в Медведевке на северо-востоке временно оккупированного Крымского полуострова. Боевики ДНР утверждали, что якобы занимают оборонительные позиции в районе Каховского водохранилища в Запорожской области.

В то же время враг продолжает обстрелы Херсонской, Днепропетровской и Запорожской области. В частности, в соцсетях появились кадры с последствиями обстрела российской артиллерией жилых домов в Херсоне, а также кадры с геолокацией, по которым видно, что ВС РФ ошибочно ударили по своим прежним позициям ПВО у трассы Т2207, которую ВСУ уничтожили в августе этого года.

В свою очередь украинские Силы обороны продолжают атаки на логистику противника в Херсонской и Запорожской областях. В частности, украинские удары 14 декабря ранили около 180 солдат и ликвидировали до 10 единиц техники врага в Токмаке Запорожской области, где оккупанты эксплуатируют мобильные крематории.

Также по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские воины уничтожили до 30 захватчиков в Лазурном на левом берегу Днепра. Кадры с геолокацией, которые разместили 16 декабря, показали последствия украинского удара по Скадовску Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».