В ЦАР взорвали главу «Русского дома» Сытого

В ЦАР взорвали главу «Русского дома» Сытого1
- 17.12.2022, 9:54
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Российскому чиновнику доставили посылку с «сюрпризом».
В Центральноафриканской республике совершено покушение на россиянина Дмитрия Сытого. Он возглавлял так называемый «Русский дом», подчиненный МИД РФ. Об этом сообщают российские официальные СМИ.
Информацию уже подтвердил пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин.
Инцидент случился утром в пятницу, 16 декабря. В руках российского чиновника взорвалась анонимная почтовая посылка. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Глава полиции ЦАР назвал инцидент терактом. Дело расследуется. МИД РФ, комментируя инцидент, обвинил подрывников в попытке «навредить успешному развитию дружественных отношений республики с РФ».
На инцидент отреагировал кремлевский миллиардер и главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, имеющий интересы в ЦАР. Он уверяет, что еще осенью Сытому прислали письмо с угрозами его сыну и требованием, чтобы «русские убирались» из Африки. Он обвинил в случившемся Францию и даже потребовал признать эту страну спонсором терроризма.
«Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв. В настоящий момент жизнь Дмитрия Сытого находится под большим вопросом», - написал главарь «Вагнера».
По его данным, лечат российского чиновника российские врачи.