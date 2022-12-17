В ЦАР взорвали главу «Русского дома» Сытого 1 17.12.2022, 9:54

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Российскому чиновнику доставили посылку с «сюрпризом».

В Центральноафриканской республике совершено покушение на россиянина Дмитрия Сытого. Он возглавлял так называемый «Русский дом», подчиненный МИД РФ. Об этом сообщают российские официальные СМИ.

Информацию уже подтвердил пресс-атташе посольства России в ЦАР Владислав Ильин.

Инцидент случился утром в пятницу, 16 декабря. В руках российского чиновника взорвалась анонимная почтовая посылка. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Глава полиции ЦАР назвал инцидент терактом. Дело расследуется. МИД РФ, комментируя инцидент, обвинил подрывников в попытке «навредить успешному развитию дружественных отношений республики с РФ».

На инцидент отреагировал кремлевский миллиардер и главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, имеющий интересы в ЦАР. Он уверяет, что еще осенью Сытому прислали письмо с угрозами его сыну и требованием, чтобы «русские убирались» из Африки. Он обвинил в случившемся Францию и даже потребовал признать эту страну спонсором терроризма.

«Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв. В настоящий момент жизнь Дмитрия Сытого находится под большим вопросом», - написал главарь «Вагнера».

По его данным, лечат российского чиновника российские врачи.

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