«Белорусы повернут оружие против съехавшего с катушек диктатора» 1 17.12.2022, 9:57

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9 из 10 белорусских военных выступают против войны с Украиной.

У белорусских войск малая численность и слабая подготовка, ведь у них вообще отсутствует боевой опыт. В связи с этим Беларусь не сможет провести серьезные военные операции. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

«У них отсутствуют современные средства связи. Это – маленькая советская армия, которая застыла в конце 90-х годов. Да, у них появилась новая форма, какие-то новые модификации военной техники в небольших количествах, но в остальном все очень старое ... Фактически, мы можем эту армию не учитывать, потому что прекрасно знаем, что белорусы в большинстве своем не хотят с нами воевать», - сказал Касьянов.

Он напомнил, что 8-9 из 10 белорусских военных категорически против войны с Украиной. Даже если их отправят на фронт, это не значит, что они будут участвовать в боевых действиях.

«То есть от того, как они себя поведут - либо бросят оружие и разбегутся, либо с этим оружием перейдут на нашу сторону и повернут его в сторону противника, либо сдадутся в плен. Беларусь, хоть это и авторитарная страна под руководством съехавшего с катушек диктатора, но в отличие от России, у них нет «великодержавного шовинизма», - объяснил Касьянов.

Военнослужащий убежден, что белорусы тянутся ближе к Западу, ведь они считают себя нацией, которая находится в центре Европы.

«У них очень много связей (в том числе – родственных) с Польшей, Литвой и даже Украиной. Эти связи очень сильны, а когда люди не ощущают себя частью большой империи и не хотят быть поглощенными такой империей, то у них нет и мотивации воевать», - добавил Касьянов.

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