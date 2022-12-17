Трое пострадавших при взрыве квартиры в Минске находятся в реанимации, ребенок подключен к аппарату ИВЛ
- 17.12.2022, 10:15
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Состояние обгоревших жителей дома на бульваре Шевченко тяжелое.
В Республиканский ожоговый центр на базе больницы скорой медицинской помощи в Минске доставили трех пострадавших — двоих взрослых и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сейчас все пострадавшие находятся в реанимации.
«Состояние всех тяжелое, ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния. Предварительно все пострадавшие отравлены продуктами горения, имеют термоингаляционные травмы, ожоги», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ранним утром в Минске произошел взрыв и пожар в доме на бульваре Шевченко, погибли 6 человек.