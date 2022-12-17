«Белорусская армия будет как троянский конь в стане России» 4 17.12.2022, 10:39

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Генерал СБУ спрогнозировал судьбу Лукашенко в случае его прямого участия в наступлении на Украину

РФ может решиться на новую попытку вторжения в Украину с территории Беларуси в конце января или начале февраля.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун утверждает, что участие белорусской армии в войне в Украине уничтожит последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси.

Об этом он говорил в эфире «Эспрессо».

По его словам, белорусская армия в большинстве своем воевать не хочет. Однако в этом направлении сейчас активно работает Россия, подталкивая к мобилизации населения и привлечению белорусских военных подразделений к боевым действиям.

В то же время генерал СБУ отметил, что пользы от белорусской армии в войне будет немного, а ее участие будет представлять угрозу для белорусской государственности.

«По нашей информации, качество этой военной белорусской мощи будет как троянский конь в стане России. А если белорусы примут участие в войне, то последний шанс Лукашенко, последний клочок его «самостоятельности» будет уничтожен. И Лукашенко это тоже понимает», — утверждает Виктор Ягун.

Он также спрогнозировал время предполагаемого наступления на Украину с территории страны-сателлита РФ.

«Когда белорусы перейдут границу Украины, а если это произойдет, то может быть в конце января или начале февраля, тогда это уже будет окончательное решение», — подчеркнул экс-замглавы СБУ. .

По его мнению, российское военное командование использует белорусские подразделения в качестве пушечного мяса — в первых рядах наступления. Если они не сдадутся в плен, то будут уничтожены.

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