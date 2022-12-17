«Пошел вон, ничтожество»: Соловьев испугался встречи с Гиркиным 17.12.2022, 10:58

4,296

Скандал между пропагандистом и террористом в РФ набирает обороты.

Российский пропагандист Владимир Соловьев отказался от дебатов с главарем боевиков «ДНР» Игорем Гиркиным. Решение пропагандист озвучил в эфире своей программы на канале «Россия 1», сообщили пропагандистские издания Lenta.ru и «Блокнот».

Спор между пропагандистом и боевиком вспыхнул ранее на этой неделе. Соловьев прокомментировал поездку Гиркина на фронт в Украину. «Вот этот – поехал повоевать. Обо…лся и вернулся... Стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться», – заявил пропагандист. Гиркин в ответ обозвал Соловьева «резиновым изделием №2» и заявил, что готов на «любые публичные дебаты» с ним.

Соловьев в эфире своей программы сказал, что Гиркина в Донецке «ненавидят так, что представить себе невозможно».

Он упрекнул боевика за то, что тот в 2017 году проводил дебаты с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а в 2020 году дал интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Этот дурачок пытается меня вызвать на какую то беседу. С кем? Ты, ничтожество, с Навальным болтал, c Гордоном болтал. Пошел вон!» – заявил пропагандист.

Боевик ответил 19 декабря, что не удивился решению Соловьева.

«Мне нечего добавить к написанному ранее: Владимир Рудольфович – «резиновое изделие №2». Впрочем, я в этом никогда и не сомневался... Единственное, что могу добавить: я с таким дерьмом «в одном окопе» никогда не был и не буду. Хотя бы потому, что это дерьмо в окопы если когда-нибудь и попадет, то только в штрафную саперно-строительную роту... Да и то... 100% загодя успеет удрать, например, в Израиль, где (в отличие от меня) у всей этой компании куча родни... А в их нынешний «окоп» меня и калачом не заманишь», – написал Гиркин в Telegram.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».