В Беларуси запускают странный эксперимент со школьным питанием
- 17.12.2022, 11:03
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Названы школы в Минске и регионах, где над детьми будут проводить «опыты».
В Беларуси стартует эксперимент по организации питания детей в школах. Пока — только в некоторых. Учеников будут кормить новыми блюдами и по новой рецептуре, но позже, чтобы они к тому времени успели проголодаться. Постановлением, опубликованным на Национальном правовом-интернет-портале определено, когда именно детей должны кормить, что должно входить в рацион и в каких школах будет проводиться эксперимент, пишет zerkalo.io.
Что произошло?
Как стало известно, в некоторых школах Беларуси проведут эксперимент. Цель проекта — изучить вкусовые предпочтения школьников и оптимизировать организацию питания.
— Приходя из дома в школу, ребенок уже позавтракал. Если он начинает питаться после первого и сразу после второго урока, желание покушать у него невелико. Совсем другое дело — питаться после третьего, четвертого урока, — ранее объяснял Владимир Матиевский, директор школы № 45 Могилева. — Поэтому Министерство образования пошло на вариант провести пилотный проект с целью перейти от завтрака к обеду, которые более полноценные. И по финансовым вопросам, и по натуральным нормам более весомые.
Таким образом, Минобр хочет убить двух зайцев — чтобы и дети ели с аппетитом, и отходов было меньше, а средства бюджета и родителей тратились рациональнее.
В какое время будут кормить детей?
Те, кто учится:
в первую смену — не ранее чем через 3,5 часа от начала работы школы и не позже одного часа до ухода из нее;
во вторую смену — не ранее чем через один час от начала занятий второй смены
и не позже одного часа до ухода ребенка из школы.
Документом определяется, что одноразовое питание будет у тех детей, которые находятся в школах от 3,5 до 6 часов, двухразовое питание — от 6 до 10 часов, и трехразовое питание у тех, кто находится более 10 часов.
Сколько будет длиться эксперимент?
С 19 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года.
В каких школах будут проводить эксперимент?
Эксперимент проведут в 21 школе во всех регионах Беларуси.
В Брестской области:
Государственное учреждение образования «Малоритская средняя школа № 1»;
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 города Бреста»;
Государственное учреждение образования «Средняя школа деревни Чернавчицы».
В Витебской области:
Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 города Витебска имени Алферова»;
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 города Городка
имени Соболевского»;
Государственное учреждение образования «Добромыслинская средняя школа имени Тихмянова Лиозненского района».
В Гомельской области:
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 74 города Гомеля»;
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 города Речицы»;
Государственное учреждение образования «Торфозаводская средняя школа».
В Гродненской области:
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 37 города Гродно»;
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 города Щучина»;
Государственное учреждение образования «Верейковская средняя школа».
В Минской области:
Государственное учреждение образования «Несвижская гимназия»;
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 города Фаниполя»;
Государственное учреждение образования «Дещенская средняя школа Узденского района».
В Могилевской области:
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 39 города Могилева»;
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 города Могилева»;
Государственное учреждение образования «Вейнянская средняя школа».
В Минске:
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 52 города Минска»;
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 121 города Минск имени Егорова»;
Государственное учреждение образования «Гимназия № 16 города Минска».
Самый важный вопрос. Как будут кормить детей?
Названий блюд нет, но указано, что в меню детей будут новые блюда и по новой рецептуре. Также в документе прописаны продукты и их нормы, которые должны быть в рационе детей.
Это — хлеб пшеничный и ржаной, макароны, крупы бобовые, картофель, овощи, фрукты и сухофрукты, соки, мясо, птица, субпродукты, колбасные изделия, молоко и кисломолочные продукты, сливочное масло, творог, сметана, сыр, яйца, рыба, не обошлось и без морской капусты.
Из сладостей предусмотрены мучные кондитерские изделия, зефир, мармелад, варенье, джем.
Из горячих напитков — чай, кофейный напиток и какао.
А с чего все вообще началось?
В начале ноября в правительстве озаботились школьным питанием в школах.
Премьер-министр Роман Головченко отмечал, что к качеству и организации школьного питания есть много вопросов.
«Учащимся нередко предлагаются заведомо невкусные, однообразные, неэстетично оформленные блюда. Дети их просто не едят. Отсюда и большое количество отходов после школьных завтраков и обедов. А ведь питание предоставляется 1,1 млн детей», — подчеркивал тогда премьер.
Ему вторил министр образования Андрей Иванец: «Питание должно отвечать не только строгим медицинским показаниям, но и современным вкусовым предпочтениям детей».