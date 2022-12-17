В Беларуси запускают странный эксперимент со школьным питанием 17.12.2022, 11:03

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Названы школы в Минске и регионах, где над детьми будут проводить «опыты».

В Беларуси стартует эксперимент по организации питания детей в школах. Пока — только в некоторых. Учеников будут кормить новыми блюдами и по новой рецептуре, но позже, чтобы они к тому времени успели проголодаться. Постановлением, опубликованным на Национальном правовом-интернет-портале определено, когда именно детей должны кормить, что должно входить в рацион и в каких школах будет проводиться эксперимент, пишет zerkalo.io.

Что произошло?

Как стало известно, в некоторых школах Беларуси проведут эксперимент. Цель проекта — изучить вкусовые предпочтения школьников и оптимизировать организацию питания.

— Приходя из дома в школу, ребенок уже позавтракал. Если он начинает питаться после первого и сразу после второго урока, желание покушать у него невелико. Совсем другое дело — питаться после третьего, четвертого урока, — ранее объяснял Владимир Матиевский, директор школы № 45 Могилева. — Поэтому Министерство образования пошло на вариант провести пилотный проект с целью перейти от завтрака к обеду, которые более полноценные. И по финансовым вопросам, и по натуральным нормам более весомые.

Таким образом, Минобр хочет убить двух зайцев — чтобы и дети ели с аппетитом, и отходов было меньше, а средства бюджета и родителей тратились рациональнее.

В какое время будут кормить детей?

Те, кто учится:

в первую смену — не ранее чем через 3,5 часа от начала работы школы и не позже одного часа до ухода из нее;

во вторую смену — не ранее чем через один час от начала занятий второй смены

и не позже одного часа до ухода ребенка из школы.

Документом определяется, что одноразовое питание будет у тех детей, которые находятся в школах от 3,5 до 6 часов, двухразовое питание — от 6 до 10 часов, и трехразовое питание у тех, кто находится более 10 часов.

Сколько будет длиться эксперимент?

С 19 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года.

В каких школах будут проводить эксперимент?

Эксперимент проведут в 21 школе во всех регионах Беларуси.

В Брестской области:

Государственное учреждение образования «Малоритская средняя школа № 1»;

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 города Бреста»;

Государственное учреждение образования «Средняя школа деревни Чернавчицы».

В Витебской области:

Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 города Витебска имени Алферова»;

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 города Городка

имени Соболевского»;

Государственное учреждение образования «Добромыслинская средняя школа имени Тихмянова Лиозненского района».

В Гомельской области:

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 74 города Гомеля»;

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 города Речицы»;

Государственное учреждение образования «Торфозаводская средняя школа».

В Гродненской области:

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 37 города Гродно»;

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 города Щучина»;

Государственное учреждение образования «Верейковская средняя школа».

В Минской области:

Государственное учреждение образования «Несвижская гимназия»;

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 города Фаниполя»;

Государственное учреждение образования «Дещенская средняя школа Узденского района».

В Могилевской области:

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 39 города Могилева»;

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 45 города Могилева»;

Государственное учреждение образования «Вейнянская средняя школа».

В Минске:

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 52 города Минска»;

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 121 города Минск имени Егорова»;

Государственное учреждение образования «Гимназия № 16 города Минска».

Самый важный вопрос. Как будут кормить детей?

Названий блюд нет, но указано, что в меню детей будут новые блюда и по новой рецептуре. Также в документе прописаны продукты и их нормы, которые должны быть в рационе детей.

Это — хлеб пшеничный и ржаной, макароны, крупы бобовые, картофель, овощи, фрукты и сухофрукты, соки, мясо, птица, субпродукты, колбасные изделия, молоко и кисломолочные продукты, сливочное масло, творог, сметана, сыр, яйца, рыба, не обошлось и без морской капусты.

Из сладостей предусмотрены мучные кондитерские изделия, зефир, мармелад, варенье, джем.

Из горячих напитков — чай, кофейный напиток и какао.

А с чего все вообще началось?

В начале ноября в правительстве озаботились школьным питанием в школах.

Премьер-министр Роман Головченко отмечал, что к качеству и организации школьного питания есть много вопросов.

«Учащимся нередко предлагаются заведомо невкусные, однообразные, неэстетично оформленные блюда. Дети их просто не едят. Отсюда и большое количество отходов после школьных завтраков и обедов. А ведь питание предоставляется 1,1 млн детей», — подчеркивал тогда премьер.

Ему вторил министр образования Андрей Иванец: «Питание должно отвечать не только строгим медицинским показаниям, но и современным вкусовым предпочтениям детей».

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