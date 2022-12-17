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В Одесской области ВСУ сбили две российские ракеты «Оникс»

  • 17.12.2022, 11:09
В Одесской области ВСУ сбили две российские ракеты «Оникс»

Они летели из Крыма.

Россия утром в субботу, 17 декабря, совершила очередную ракетную атаку по Одесской области. Украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты типа Оникс.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Как отмечается, ПВО сбили две ракеты «Оникс», выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Пока нет информации о прилетах по области.

Ранее стало известно, что после объявления воздушной тревоги в 6:27 17 декабря в Одессе раздались взрывы.

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