В Одесской области ВСУ сбили две российские ракеты «Оникс»
- 17.12.2022, 11:09
Они летели из Крыма.
Россия утром в субботу, 17 декабря, совершила очередную ракетную атаку по Одесской области. Украинская противовоздушная оборона сбила две ракеты типа Оникс.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.
Как отмечается, ПВО сбили две ракеты «Оникс», выпущенные из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.
Пока нет информации о прилетах по области.
Ранее стало известно, что после объявления воздушной тревоги в 6:27 17 декабря в Одессе раздались взрывы.