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Найдены емкости: в МЧС озвучили версии взрыва на бульваре Шевченко в Минске

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  • 17.12.2022, 11:30
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Найдены емкости: в МЧС озвучили версии взрыва на бульваре Шевченко в Минске

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В МЧС рассказали некоторые детали взрыва и пожара, произошедших сегодня ночью в доме на бульваре Шевченко в Минске.

Помимо версии о взрыве газа, рассматривается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работали 16 единиц пожарной аварийно-спасательной техники, более 70 спасателей.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 03:35.пожар был ликвидирован в 04:08.

Погибли шесть человек, включая 11-летнего ребенка. Три человека в тяжелом состоянии госпитализированы.

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