Найдены емкости: в МЧС озвучили версии взрыва на бульваре Шевченко в Минске

Найдены емкости: в МЧС озвучили версии взрыва на бульваре Шевченко в Минске13
- 17.12.2022, 11:30
- 14,592
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В МЧС рассказали некоторые детали взрыва и пожара, произошедших сегодня ночью в доме на бульваре Шевченко в Минске.
Помимо версии о взрыве газа, рассматривается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
На месте происшествия работали 16 единиц пожарной аварийно-спасательной техники, более 70 спасателей.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 03:35.пожар был ликвидирован в 04:08.
Погибли шесть человек, включая 11-летнего ребенка. Три человека в тяжелом состоянии госпитализированы.