«Ваши семьи меняют вас на «Лады», лед, дрова и уголь» 7 17.12.2022, 11:36

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Украинка, чей брат погиб на Донбассе как оккупант, обратилась к россиянам.

В Сети появилось обращение украинки, чей брат погиб на Востоке Украины как захватчик. Он пришел в Украину, где живут его родная сестра и ее семья, убивать по собственной воле.

«Мой родной брат погиб на Донбассе. Нет, не как герой. Как орк, как оккупант. Он был гражданином РФ, мобилизовался в Воронеже, пошел самостоятельно, по собственному желанию. Поддержал эту мобилизацию, попал на Донбасс и там успешно могилизировался», - сказала женщина.

Она призналась, что узнала о гибели брата из соцсетей и была шокирована его поступком. Она плакала от горя, непонимания и разочарования из-за того, что ее родной человек вторгся в Украину с оружием в руках.

«Как ты мог взять в руки оружие и пойти против своей семьи?! Где твои мозги были? Вопрос ко всем россиянам, которые идут на эту могилизацию: ради чего, ради кого вы туда идете? В чужую страну, убивать невинных людей? Сколько вас приехало в Россию «грузом 200» в черных пакетах? Вам мало? Что вы, как стадо баранов, претесь туда? Включайте уже свои мозги, прозрейте, вами тупо пользуются! Вы никому не нужны: ни своему государству, ни своим семьям, которые меняют вас на «Лады», на лед, на дрова, на уголь», - в сердцах заявила она.

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