Уволен судья, назначивший штраф брату Дарьи Домрачевой 5 17.12.2022, 11:40

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Никита Домрачев

За время своей «работы» Бричков присудил по политическим статьям более 80 суток ареста.

Судью, назначившего штраф брату спортсменки Дарьи Домрачевой в 2020 году, отправили в отставку.

Согласно формулировке указа, Александр Бричков больше не будет судьей во Фрунзенском районном суде Минска «по собственному желанию», сообщает «Еврорадио».

За время своей работы Бричков выдал по политическим статьям штрафов как минимум на 3680 рублей, а также 84 суток ареста.

Одним из дел, которое рассматривал Бричков, было дело против брата олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой — Никиты Домрачева. Его задержали 11 октября 2020 года. Мужчина ехал по набережной Свислочи — по его словам, проведать мать. Домрачева стащили с велосипеда и сильно избили. Из РУВД его забрала скорая. В результате его признали виновным в участии в акции и оштрафовали на 20 базовых.

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