В арсенале ВСУ появились неожиданные боеприпасы 17.12.2022, 11:49

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По оккупантам бьют «особыми» минами.

Вооруженные Силы Украины получают военную помощь от союзников и других источников. На украинских позициях заметили суданские 120-мм минометные мины HE-843.

Об этом сообщается в Twitter Ukraine Weapons Tracker.

На фото, сделанном около позиций украинских минометчиков - ящики с маркировкой, указывающие на происхождение боеприпасов.

Для сравнения опубликовано фото аналогичных ящиков, сделанных в Судане в 2016 году.

Как пишет Defense Express, остается неясным, как именно эти боеприпасы могли попасть в Украину. Не исключено, что в результате закупки оружия третьей стороной специально для Украины. Это обычная практика для получения оружие от стран, которые не могут поставлять его напрямую.

Также возможно, что эти боеприпасы могли быть изъяты из какой-либо из незаконных поставок оружия и впоследствии переданы Украине.

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