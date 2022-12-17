«Настоящий мужчина бьет морду»: Зеленский готов выйти на поединок с Путиным 4 17.12.2022, 11:54

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Президент Украины предложил решить вопрос «без посредников».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы государства, настоящий мужчина «бьет морду сам», а не посылает посредников.

Об этом Зеленский сказал в интервью La Chaine Info.

Глава государства в ходе интервью заявил, что настоящий мужчина, если хочет «дать кому-то по роже» - «бьет морду сам», а не посылает посредников.

«Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если он хочет набить ему морду — он делает это сам», – отметил Зеленский.

«Я бы не посылал», – добавил он.

Когда же журналист спросил, готов ли украинский президент к гипотетическому «поединку» с Путиным, Зеленский ответил, что готов выйти на ринг с Путиным «хоть завтра».

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