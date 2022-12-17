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Врачи назвали три главных правила встречи Нового года

  • 17.12.2022, 12:21
Врачи назвали три главных правила встречи Нового года

До праздника остались две недели.

Медик Денис Кутепов назвал три главных правила встречи Нового года, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы не испортить праздник. О них врач-хирург рассказал в своем видеоблоге на YouTube-канале.

Исследования, доказывают что колбасы, обработанное мясо и копчености вредны для здоровья. Однако люди почему-то очень любят ставить все это на новогодний стол. Но все эти советы относятся к регулярности, то есть пожизненному употреблению нездоровых продуктов, а если принять что-то эпизодически (несколько раз в год), даже самые «ужасные» продукты, ничего страшного ни с кем не случится,считает медик.

Но, по мнению Кутепова, действительно важные правила, касающееся новогоднего стола и праздников, все-таки существуют.

Первое правило - не переедать. Очень важно не перебарщивать с употреблением еды, помня, что все хорошо в меру, отметил врач.

Второе правило - не перебирать с алкоголем ни в коем случае. Это прямая дорога к острому панкреатиту, который является очень частой причиной обращения пациентов и в новогоднюю ночь, и в последующие праздничные дни в приемный покой хирургического отделения, рассказал специалист.

Третье правило гласит: движение - это жизнь. Медик призвал на праздники как можно больше двигаться, а не лежать на диване, поглощая оливье и шампанское.

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