Врачи назвали три главных правила встречи Нового года 17.12.2022, 12:21

До праздника остались две недели.

Медик Денис Кутепов назвал три главных правила встречи Нового года, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы не испортить праздник. О них врач-хирург рассказал в своем видеоблоге на YouTube-канале.

Исследования, доказывают что колбасы, обработанное мясо и копчености вредны для здоровья. Однако люди почему-то очень любят ставить все это на новогодний стол. Но все эти советы относятся к регулярности, то есть пожизненному употреблению нездоровых продуктов, а если принять что-то эпизодически (несколько раз в год), даже самые «ужасные» продукты, ничего страшного ни с кем не случится,считает медик.

Но, по мнению Кутепова, действительно важные правила, касающееся новогоднего стола и праздников, все-таки существуют.

Первое правило - не переедать. Очень важно не перебарщивать с употреблением еды, помня, что все хорошо в меру, отметил врач.

Второе правило - не перебирать с алкоголем ни в коем случае. Это прямая дорога к острому панкреатиту, который является очень частой причиной обращения пациентов и в новогоднюю ночь, и в последующие праздничные дни в приемный покой хирургического отделения, рассказал специалист.

Третье правило гласит: движение - это жизнь. Медик призвал на праздники как можно больше двигаться, а не лежать на диване, поглощая оливье и шампанское.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».