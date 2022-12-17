«Темная история»: очевидцы рассказали о пожаре на бульваре Шевченко в Минске 1 17.12.2022, 12:39

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По необъяснимой причине огонь перебросился со второго сразу на четвертый этаж.

Журналисты Tochka.by побывали на месте взрыва и пожара на бульваре Шевченко в Минске и пообщались с жильцами того самого дома, где случилось ЧП.

Сразу уточнение по поводу газа: по словам жильцов, примерно пять лет назад в их доме был капитальный ремонт, и «газовики» заставили всех купить новые газовые плиты.

«Дочка залетает: мама, пожар!»

Людмила Васильевна живет на пятом этаже, то есть тремя этажами выше квартиры, где произошел взрыв. По ее словам, ночью было тихо, все спали, а потом появился внезапный шум.

«Я подумала сначала, кто-то что-то тяжелое уронил. А потом дочка залетает ко мне в спальню со словами «мама, пожар». Я подхожу к окну – а там клубы черного дыма», – говорит женщина.

Ребята-спасатели звонили и стучали, чтобы все срочно выходили на улицу, но женщины уже и сами шли.

«Взяли своих животных и пошли. Кроме меня и дочки в квартире были еще собака Джесси и кошка Люси».

По словам женщины, на втором этаже жила пожилая пара, обоим за 60, на пенсии уже.

«Детей у них не было. В квартире – чистота и порядок. Никогда не скандалили с соседями, в общем, приличные люди».

По необъяснимой причине огонь перебросился со второго сразу на четвертый этаж, делится наблюдениями Людмила Васильевна.

«Там, на четвертом, тоже хорошая семья жила. Мужу с женой лет по 35-40, дочке лет 10, еще младший сын у них недавно в школу пошел».

По информации женщины, в огне погибли оба пенсионера со второго этажа, их соседка по этажу, а также семейная пара с девочкой с четвертого этажа.

Это подтвердил и источник Tochka.by в экстренных службах. И уточнил, что мальчик 2014 года рождения из квартиры на четвертом этаже сейчас в реанимации.

«Сделаю так, что квартира не достанется никому»

Корреспондент Tochka.by пообщался еще с одним жильцом этого дома, который хорошо знал погибших пенсионеров. Она представилась бабой Валей.

В квартире, где по предварительной версии произошел взрыв бытового газа, жила пара пенсионеров, Ваня и Валя. Причем у женщины была группа по инвалидности, а у мужчины онкология.

«Чистенькие, аккуратненькие вдвоем, самостоятельные хорошие люди», – говорит баба Валя.

И почти сразу рассказывает о непростой ситуации, в которую попали погибшие пенсионеры.

«Он дал дарственную своей племяннице, чтобы их «дагледзела», а она их начала с хаты выгонять», – делится подробностями собеседница.

Валентина утверждает, что погибший мужчина в какой-то момент не выдержал и пригрозил решить квартирный вопрос по-своему.

«Я сделаю так, что не достанется [квартира – Tochka.by] никому», – процитировала Ивана соседка.

Пожар на бульваре Шевченко

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на бульваре Шевченко Минске около 03:30 часов в субботу, 17 декабря, сообщили Tochka.by в пресс-службе Следственного комитета.

«Погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Сотрудниками МЧС из жилого дома эвакуированы более 20 человек», – отметил собеседник.

Первые подразделения прибыли к месту вызова через четыре минуты. Они зафиксировали горение открытым пламенем и сильное задымление в квартире на втором этаже.

«Люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи», – уточнили в пресс-службе МЧС.

По предварительным данным, на втором этаже сразу в двух квартирах произошло возгорание на общей площади около 40 кв. м.

Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе трех детей. Всех спасенных передали медикам. Госпитализация потребовалась трем пострадавшим с предварительными диагнозами отравление продуктами горения, термоингаляционная травма и ожоги.

Из смежных и вышележащих квартир также были эвакуированы еще 10 человек.

Непосредственно в горящих квартирах были обнаружены тела шести человек, среди них был ребенок. Медики констатировали их смерть.

Пострадавшие в реанимации

Около половины десятого утра появилась информация о состоянии пострадавших. Все трое находятся в реанимации, состояние у всех тяжелое, ребенок подключен к аппарату ИВЛ.

Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациентов.

Возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 304 УК РБ – «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Максимальная санкция этой статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

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