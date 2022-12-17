Теории заговора в глубоко провинциальной стране 17.12.2022, 12:48

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Россия неинтересна миру от слова вообще.

Известный российский блогер Владимир Чернышев написал о закомплексованной стране, которая любит теории заговоров и считает, что весь мир думает только о ней.

— Будучи русским, я прекрасно понимаю, почему в России так популярны теории заговора, — пишет Владимир Чернышев. — План Даллеса, англичанка гадит, генетическое оружие против русских и боевые комары из биолабораторий НАТО, проникли в мысли Олбрайт, а вот Тэтчер говорила, Ротшильды против Рокфеллеров, англо-саксонский заговор, опередили всего на сутки, пророчество Ванги о России, неоконы, геополитика, американцы на Луну не летали, Новая хронология, Иисус на самом деле был русским, этруски — это русские, а пирамиды строили славяне.

Будучи глубоко провинциальной и закомплексованной страной, нам кажется, что все только о нас и думают, все только нас и обсуждают, все только и мечтают о захвате наших несметных богатств. На элементарный вопрос: «А если вы такие богатые, то почему вы такие бедные?», никаких интеллектуальных сил уже не остается.

Нам кажется, что у нас скрепы, у нас сто сорок миллионов, у нас ресурсы, у нас атомная бомба. Но, например, у Пакистана тоже есть ресурсы и тоже есть атомная бомба, а населения и скреп куда как побольше будет. Но обыватели не лезут с утра пораньше в интернет, чтобы узнать — что написал сегодня в твиттер Имран Хан.

Россия перестала быть интересной страной. Даже кровавые упыри коммунисты были интересны — они пытались построить новый мир. Даже Горбачев был интересен — он вывел войска из Восточной Европы и хотя бы попытался провести какие-то реформы. Сегодня же, благодаря нашему доблестному дону Рэбе, Арканар стремительно превращается в интеллектуальную пустыню — книгочеев повывели, повыгоняли или посадили. России нечего предложить миру, кроме войны и коррупции.

Откройте любую зарубежную газету и попробуйте найти там что-то про Россию, не связанное с войной, подкупом и террором. Ничего не найдете. Голландия интересна миру, Франция интересна, Америка интересна, Япония интересна, а Россия неинтересна от слова вообще. Как неинтересен, скучен и предсказуем концлагерь.

Ученых нет, писателей нет, бизнесменов нет, визионеров нет — все уехали. Модели будущего нет. Украсть денег и жить с бабами и наркотиками в заплесневелом дворце, окруженном по периметру ФСО — это не мечта. Это дерьмо на палочке.

Путин мечтал попасть в учебник. Его мечта осуществится. Он попадет туда, как человек, обладавший грандиозными ресурсами, с помощью которых можно было бы изменить мир. И который все прогадил. Самый убогий и бездарный человек XXI века. Хоть здесь Россия первая.

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