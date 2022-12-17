Из Беларуси поднялись истребители: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Из Беларуси поднялись истребители: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога2
- 17.12.2022, 12:51
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В небо взлетели российские самолеты на аэродроме в Барановичах.
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российские истребители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины около 11:24.
Белорусские мониторинговые группы зафиксировали взлет сразу двух истребителей на аэродроме Барановичи в Беларуси. Также в небо подняли два российских МиГ-31К и Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц».
Напомним, вчера россияне нанесли очередную массированную атаку по территории Украины. Российские ракеты обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины.