Из Беларуси поднялись истребители: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога 2 17.12.2022, 12:51

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В небо взлетели российские самолеты на аэродроме в Барановичах.

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российские истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины около 11:24.

Белорусские мониторинговые группы зафиксировали взлет сразу двух истребителей на аэродроме Барановичи в Беларуси. Также в небо подняли два российских МиГ-31К и Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц».

Напомним, вчера россияне нанесли очередную массированную атаку по территории Украины. Российские ракеты обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины.

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