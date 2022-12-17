На свободу вышел поэт и политзаключенный Николай Папеко 17.12.2022, 13:07

Житель Пружан был фигурантом «дела хороводов» в Бресте.

Политзаключенный и поэт Николай Папеко вышел на свободу.

Об освобождении Николая Пaпеко сообщила «Весна».

Николай Папеко — поэт и пчеловод из Пружан, фигурант «дела хороводов», осужден на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») за участие в акции 13 сентября 2020 года в Бресте.

В начале апреля ему усилили наказание и перевели с химии в колонию на 8,5 месяца.

Сегодня Николай вышел на свободу из могилевской колонии № 15, полностью отбыв срок.

Как известно «Нашай Ніве» от бывших узников Могилевской колонии, несколько месяцев назад ему предлагали досрочное освобождение взамен на прошение о помиловании — он отказался.

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