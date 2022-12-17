«От взрыва дернулись окна в соседнем доме» 1 17.12.2022, 13:16

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Очевидцы рассказали новые подробности о пожаре в жилом доме на бульваре Шевченко в Минске.

Ночью 17 декабря в жилом доме на бульваре Шевченко произошел пожар на втором этаже. В результате происшествия погибли 6 человек, в том числе 11-летний ребенок.

Журналисты zerkalo.io собрали, что известно на данный момент о пожаре и поговорили с очевидцами.

Что произошло

Напомним, пожар произошел на втором этаже пятиэтажки на бульваре Шевченко около 03.30 часов 17 декабря. По данным МЧС, к месту происшествия первые расчеты прибыли через 4 минуты после вызова. На втором этаже происходило горение открытым пламенем, сильное задымление, люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи.

Было установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание в двух квартирах на общей площади около 40 кв.м.

Позже на втором и четвертом этажах в квартирах спасатели нашли шесть человек, среди них 11-летний ребенок. Медики констатировали их смерть.

Трех человек, в том числе ребенка, госпитализировали. По данным Минздрава, они в реанимации, ребенок - на ИВЛ.

Из смежных и вышележащих квартир были эвакуированы более 20 человек.

Пожар ликвидировали в 04.08.

Как сообщает издание «Точка», на втором этаже дома жила пара пенсионеров. А на четвертом, куда позже перекинулся пожар, — семья с двумя детьми.

По информации женщины, с которой разговаривали журналисты, в огне погибли оба пенсионера, их соседка по этажу, а также семейная пара с девочкой, который жили на четвертом этаже. Это подтвердил и источник издания в экстренных службах.

Минздрав: Трое пострадавших при пожаре на бульваре Шевченко в Минске — в реанимации

Что говорят очевидцы

— Сам взрыв произошел примерно в 3.15 ночи. И был именно взрыв, а не обычное возгорание. Дернулись стеклопакеты в соседнем доме. Как мне показалось, сначала взорвалась одна квартира, службы приехали быстро, но когда удалось затушить эпицентр, загорелась вторая квартира. Видел, как людей эвакуировали: кого-то несли, кого-то под руки выводили, кто-то сам в одном белье шел. В пострадавшие квартиры спасатели забирались по лестницам. Сейчас на месте все еще работают разные службы, — рассказал «Зеркалу» один из очевидцев происшествия.

Еще одна жительница соседнего дома рассказала «Зеркалу», что она проснулась от запаха гари в своей квартире и уже из окна увидела, что горит соседний дом: из одного из окон вырывалось пламя.

В 4 утра на месте происшествия, по ее словам, уже были разные службы, пожарные и медики.

О том, как все происходило минувшей ночью рассказала агентству «Минск-новости» еще одна свидетель.

— В начале четвертого все произошло. Спали, вдруг взрыв. После него стали окна лопаться, были слышны крики. Все соседи поднялись. Очень тяжело вспоминать. Муж уходил на работу, он говорил, настоящий кошмар происходит, — говорит женщина.

Издание «Минская правда» сообщает, что как только люди из соседних домов заметили пожар, стали выходить на улицу и сигналить, чтобы находящиеся в горящих помещениях проснулись и как можно быстрее вышли из здания.

Версии произошедшего

По факту произошедшего на бульваре Шевченко СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. За это предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Первоначально в сообщении СК говорилось о взрыве бытового газа, но потом сообщение было изменено, а именно эта информация — удалена.

Как сообщает МЧС, кроме версии о взрыве газа, в настоящий момент прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость.

На место происшествия выезжали министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, руководство Следственного комитета, ГУВД Мингорисполкома, Минского городского управления МЧС, прокуратура города, руководство района и других ведомств. Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям района. С пострадавшими и очевидцами работают психологи.

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