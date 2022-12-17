Бойцы ВСУ показали, как уничтожают два десятка оккупантов за раз
- 17.12.2022, 13:45
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Опубликовано сильное видео в доказательство огромных потерь армии РФ.
Украинские военные одним ударом уничтожают по два десятка российских солдат. Поэтому потери врага могут достигать 100 тысяч и это только убитыми.
Об этом сообщает «СтратКом ВСУ».
«Некоторые скептики не очень доверяют цифре почти в 100 тысяч мертвых россиян. Напрасно. На украинской земле они умирают «пачками». На этом видео можно увидеть, как в один момент «минусуют» пару десятков оккупантов», - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, и это только одно видео.
«Цифра в почти 100 тысяч - это еще очень скромные подсчеты» - уверяют в «СтратКоме».