«Открыли для ребенка 171 страну» 4 17.12.2022, 13:55

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Как белоруски уезжают рожать за границу.

Рожениц из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, готовы принять практически все государства, но некоторые согласны еще и дать появившемуся на свет малышу гражданство. А порой не только ребенку – подобные бонусы могут получить и родители.

Журналисты Tochka.by узнали о программах родов за границей, их стоимости и юридических моментах.

«Хотела дать ребенку возможность путешествовать»

Летом 2022-го «Роды в мире» и EVACLINIC запустили программу родов в Аргентине, а пилотным клиентом стала руководитель соответствующего проекта Ева Шульман. Она рассказала о своем опыте и стоимости такой услуги.

Решение рожать в другой стране девушка приняла задолго до того, как вышла замуж и забеременела.

«Моя мама рожала в Майами. И я для себя точно определила, что хочу родить своего малыша за границей и дать ему возможность путешествовать по миру, а себе – высокий уровень комфорта», – пояснила Ева.

Когда положение героини стало интересным, после долгих обсуждений с мужем Ева решили рожать в Аргентине, в Буэнос-Айресе.

В соответствующей программе выбрала полное премиальное сопровождение.

«Помимо организации, подбора врача и госпиталя, оно предполагает полную подготовку документов до путешествия и в самой Аргентине. Например, к поездке нужно было собрать пакет документ, в том числе тех, которые понадобятся для полета беременной в Аргентину. Так, меня пустили на рейс со справкой о беременности на английском языке», – рассказала девушка.

Из документов для родов в Аргентине Еве понадобились: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка об отсутствии судимости обоих супругов, справка о смене фамилии.

«Это то, что было необходимо иметь при себе по прилете в Буэнос-Айрес», – уточнила героиня.

Отношение к роженице

Улыбки и объятия в этой стране – совершенно обыкновенное дело в отношениях с пациентом. По крайней мере, так было у Евы.

«Во время первого визита к аргентинскому врачу он протянул мне кулачок, чтобы дать «пять». Сразу спросил, как обращаться к моему малышу. И все последующие визиты перед многими медицинскими манипуляциями доктор всегда обращался к сыну, разговаривал с ним», – с улыбкой отметила девушка.

Палата у Евы была премиальная, за что она не раз мысленно благодарила себя и мужа после родов.

«Отдельная душевая и уборная, удобная кровать, каждые 10 минут приходил медперсонал, который помогал встать, приносил еду, давал при необходимости обезболивающее, помогал сходить в уборную. За малышом следили неонатологи, осматривали его, измеряли уровень билирубина, брали анализ крови из пяточки, в любой момент можно было позвать консультанта по грудному вскармливанию. Причем такая команда в госпитале работала 24/7», – перечисляет Ева.

Рядом с новоявленной мамочкой могли в комфорте находиться и ее близкие. Для этого – большая гостевая комната с диванами и телевизором.

Гражданство для ребенка

По словам Евы, малыш, рожденный в Аргентине, автоматически получает гражданство этого государства и может путешествовать буквально по всему миру – без визы въезжать в 171 страну.

«Сюда входит и Япония – сложная в плане получения разрешения страна. Также в аргентинские паспорта ставится виза на 10 лет в США. Поэтому для нашего малыша мы открыли практически весь мир», – добавила Ева.

При этом сроки получения аргентинских документов достаточно непредсказуемые, говорит молодая мама. Можно ждать заветной «карточки» до трех месяцев.

«Но за счет помощи команды белорусской клиники мы получили документы на ребенка за 20 дней с учетом того, что не особо торопились», – поделилась Ева.

Так, в пакет аргентинских документов входило свидетельство о рождении малыша, DNI-карта и паспорт.

«В Посольстве Беларуси в Аргентине мы оформили справку на возвращение для того, чтобы ребенок в РБ мог получить документы о гражданстве», – пояснила важный момент Ева.

А что родители?

Как только ребенок получил документы, его родители могут начинать «хлопотать» о собственных интересах.

«Нужно податься в миграционную службу на DNI, затем, после ее получения, подаваться и открывать дела в суде по гражданству. Точных сроков нет. Однако нам озвучивали цифры – от восьми месяцев до двух с половиной лет. Отмечу: если родители не подают документы на гражданство сразу после рождения малыша, то они могут воспользоваться этим правом и через пять, и через 20 лет. Оно пожизненное», – поделилась Ева.

Нужно ли платить налоги в Аргентине?

По правилам этого государства, все его граждане становятся налоговыми резидентами, отметила Ева.

«Если не проживаешь в стране на протяжении 12 месяцев, то платить не обязан. В случае, когда то приезжаешь, то уезжаешь, «погасить» налоги необходимо – и от всей суммы задекларированного дохода», – уточнила нюансы героиня.

Сколько стоит программа родов за рубежом

Стоимость такой услуги сильно зависит от сценария, который выбирают родители: делать ли гражданство ребенку, когда подаваться на гражданство самому и так далее.

«Я могу озвучить средние цифры. Например, возьмем следующий план – получаем документы на ребенка и подаем документы на DNI для родителей. Перелет и проживание в Аргентине семьи из трех человек (папа, мама, малыш) на протяжении двух месяцев до родов и трех после, оплата услуг компании-организатора, оплата госпиталя – все это обойдется примерно в 25-27 тысяч у.е (около 63-68 тысяч рублей). Может быть больше, может быть меньше. К тому же, в сезон сильно дорожает недвижимость. Но от себя могу добавить, что жизнь в Буэнос-Айресе во многом дешевле, чем в Минске», – заключила Ева.

А что с точки зрения юриста

Мы попросили опытного адвоката Екатерину Саванович разъяснить несколько важных правовых моментов.

Юрист рассказала, что в Беларуси не признается «принадлежность гражданина нашей страны к иностранному государству, если иное не предусмотрено международными договорами».

Такую норму можно найти в ст.11 Закона «О гражданстве Республики Беларусь».

«Таким образом с 18 лет в РБ двойное гражданство не предусмотрено», – добавила Екатерина.

Немного иначе обстоят дела с детьми и подростками до 18 лет, которые постоянно или временно живут в Беларуси и у которых оба родителя с гражданством других государств.

«Такие несовершеннолетние имеют право на двойное гражданство. Но по достижении 18-летия они должны определиться, гражданство какой страны желают принять», – акцентировала внимание адвокат.

В то же время, если родители (и хотя бы один из них гражданин РБ) решили дать ребенку белорусское гражданство, ввозить малыша непосредственно на территорию Беларуси не обязательно.

«Для этого необходимо обратиться в белорусское посольство или консульство на территории того государства, где они пребывают, за получением всех необходимых документов. При этом на руках должен быть документ, подтверждающий факт рождения ребенка», – перечислила Екатерина Саванович.

А что с налогами в Беларуси?

Тут в прямом смысле этого слова придется считать дни, которые вы пробыли в календарном году в Беларуси. Так, если в синеокую вы приезжали меньше, чем на 183 дня, то подоходный налог в РБ уплачивать не нужно.

«Однако это не освобождает гражданина от уплаты налогов на недвижимость, землю, которые уплачиваться на основании правоустанавливающих документов о праве собственности и являются обязательными», – заключила Екатерина.

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