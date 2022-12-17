Путин в панике, и это хороший признак 1 17.12.2022, 14:00

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Есть два объяснения растерянности главы Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин в конце года отказался от публичных мероприятий.

Отменил он, в том числе, послание к Федеральному собранию, которое обязан сделать по российской Конституции. Это хороший признак.

Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» известный российский политик, оппозиционер и политэмигрант Леонид Гозман.

«Среди отмененных Путиным мероприятий есть такое, которое записано в российской Конституции… Там написано, что президент раз в год обращается с посланием к Федеральному собранию. Он Конституцию нарушил прямо сейчас - в этом году послания не было и не будет. Это в совокупности с отменой большой пресс-конференции, хоккея (матчи Ночной хоккейной лиги, в которой ежегодно принимал участие диктатор РФ - ред.) говорит об очень тяжелом кризисе на самом верху», - отметил Гозман.

С его слов, есть два объяснения случившегося. Первое - ухудшение состояния здоровья диктатора. Однако в это политик не сильно верит.

«У нас нет никакой информации об этом. Все разговоры инсайдеров… это либо жулики, либо провокаторы, либо все в одном флаконе. Это предельно закрытая информация», - рассказал он.

По его мнению, более вероятной версией такой изоляции является паника в Кремле.

«Им абсолютно нечего сказать… Он боится любой неконтролируемости… Думаю, это очень хороший признак. Это говорит о том, что он сам понимает, в какую глубокую яму загнал страну, и ему нечего по этому поводу сказать. Он в панике, растерянности. Это меня очень радует», - констатировал оппозиционер.

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