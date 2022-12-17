Появилось первое в истории видео удара ВСУ кассетным снарядом по оккупантам под Бахмутом 17.12.2022, 14:19

3,022

Позиции врага накрыли 155-мм боеприпасами DPICM производства США.

Опубликовано первое в истории видео боевого применения украинскими воинами кассетного 155 мм снаряда DPICM производства США по российским оккупантам под Бахмутом. Видео сняло подразделение аэроразведки «Мадяр» 16 декабря.

Об этом сообщил в телеграм-канале «Бутусов плюс» главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, снаряд DPICM (двухцелевой улучшенный конвенционный боеприпас) действует так: взрыватель устанавливается по времени для воздушного подрыва над целью, и круг в радиусе 150 метров накрывается 88 суббоеприпасами, каждый из которых отстреливает сотни готовых поражающих проводов.

«Кассетные снаряды особенно эффективны против целей на открытой местности, в данном случае украинцы точно скорректировали разрыв точно над траншеей с российскими пехотинцами. Россия активно применяет кассетные снаряды для обстрела украинских городов, чтобы поразить максимально не только военных, но и гражданское население», – объясняет Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».