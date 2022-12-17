«Путин едет убедиться, что Лукашенко все понял» 17.12.2022, 14:32

Белорусский диктатор уже получил предупреждение, что его могут физически устранить.

Украинский дипломат Валерий Чалый убежден, что Россия готовится к повторному наступлению на Украину с территории Беларуси.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«У меня нет никаких сомнений, что Путин потребует от Лукашенко вступить в войну против Украины во время визита в Беларусь. Лукашенко уже получил предупреждение о том, что его могут физически устранить. Поэтому Путин едет в Беларусь, чтобы убедиться, что Лукашенко все понял», – объяснил Чалый.

Дипломат уверен, что Путин готовится еще раз атаковать Украину с территории Беларуси.

«К сожалению, вероятность повторного пересечения украинской границы с территории Беларуси увеличивается. Лично я считаю, что россияне неизбежно пересекут снова границу с территории Беларуси. Поскольку Путину нужно втянуть в эту войну не только Лукашенко и его окружение, но и всю Беларусь. Эта авантюра не означает для россиян успех. Однако для них важно еще раз пересечь украинскую границу именно с территории Беларуси», - добавил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, в понедельник, 19 декабря, президент России Владимир Путин встретится в Минске с самопровозглашенным правителем Беларуси Александром Лукашенко.

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