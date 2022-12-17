«Ржавая машина начала двигаться»: когда начнется вторжение из Беларуси 17.12.2022, 14:42

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Военный эксперт назвал время, необходимое РФ для подготовки нового наступление на Киев.

В интервью «Главреду» военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов отметил, что даже если бы РФ были подготовлены эти 200-300 тысяч солдат, вся техника, им нужно еще провести логистическую операцию, чтобы перебросить все необходимое имущество, людей на северное направление на территории Беларуси, и уже тогда планировать новое наступление на Украину с севера.

«То есть им нужно еще подвезти кучу боеприпасов к точке планирования наступления, развернуть полевые госпитали и так далее. Когда они могут это сделать? Самый ближайший срок – в течение трех недель (и это еще очень оптимистичный для них прогноз). Мы знаем, что это не бывает быстро, поскольку сказывается и человеческий фактор, и погодные условия, и неразбериха, которая связана с перемещением. Мы видим, что заскорузлая, ржавая военная машина РФ начала двигаться. Уже начались движения в сторону нашей границы под видом очередных учений – переброски танков и людей, прилеты самолетов», - отметил Касьянов.

В то же время он считает, что россияне могут справиться и за три недели.

«По крайней мере, не недооценивать его, потому что это – самое опасное. Мы, по понятным причинам, владеем ограниченной информацией, потому как противник старается не рассказывать о своих планах, делает переброски войск скрытно. Поэтому лучше заранее готовиться к каким-то серьезным наступательным действиям со стороны противника, чем не готовиться вообще», - подытожил Касьянов.

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