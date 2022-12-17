«Даже на рынке предложили оплатить покупки через код» 17.12.2022, 15:10

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Белоруска рассказала о жизни в Сингапуре.

Белоруска Карина (имя изменено) больше года живет в Сингапуре. С проектом «Радыё Свабода» «Новая зямля» она поделилась впечатлениями от азиатской страны, рассказала о том, что можно там делать, а чем лучше не заниматься.

Сингапур — это город-государство в Юго-Восточной Азии. В СМИ Сингапур называют «цивилизованной диктатурой», говорят о «сингапурском экономическом чуде», высоком уровне жизни и прогрессе. Здесь четыре официальных языка: английский, малайский, китайский и тамильский. Для повседневного общения эмигрантам достаточно английского.

Сингапур считается одной из самых развитых стран мира. Он на позициях лидеров в рейтинге мировых финансовых центров и цифрового качества жизни. Однако в рейтингах свободы слова Сингапур в последней двадцатке с конца.

Здесь практически весь год температура воздуха держится около +30, высокая влажность.

«Поразило ощущение прогресса во всем»

Карина поступила учиться в международный колледж в Сингапуре в 2021 году. Она прошла три этапа отбора и попала на обучение, причем со стипендией. Сингапур самостоятельно белоруска не выбирала. Условием стипендии было то, что участник программы едет туда, куда направят. Так Карина оказалась в Сингапуре, где учится в одном из 18 колледжей программы The United World Colleges, разбросанных по всему миру.

«Я прилетела в Сингапур в августе 2021 года. Сидела две или три недели на карантине, так как тогда были суровые ограничения из-за коронавируса. И только после этого присоединилась к учебе в колледже. Я мало занималась вопросами легализации, всех формальностей, так как по условиям программы этим занимались организаторы. Только подготовила все необходимые документы. Но вообще с временной легализацией, если вы студент или едете по работе, здесь нет проблем — если есть соответствующее объяснение причин, почему вы сюда едете», — говорит белоруска.

По ее словам, получить временный или постоянный вид на жительство в Сингапуре уже сложнее.

Карина также говорит, что «вливаться в систему» жизни в чужой стране было трудно.

«Первые впечатления — это ощущение прогресса во всем. В твоем телефоне все есть — документы, программы разные, сертификат вакцинации и паспорт. В Беларуси у меня было ощущение, что мы зависли во времени. Здесь же сильное ощущение движения вперед, особенно в экономическом плане», — говорит Карина.

«Даже на рынке предложили оплатить покупки через код»

В Сингапуре можно купить все необходимое как в крупных магазинах, так и на рынках, на специальных улочках, где торгуют фруктами и овощами.

«У меня был культурный шок, когда продавец сказал, что не может принять оплату карточкой, а только наличными или через код. Сканируешь код на стене — и через программу платишь. Это значительно упрощает жизнь», — говорит Карина.

В Сингапуре нет смены сезонов, к которым привыкли европейцы, говорит белоруска. Здесь всегда около +30, иногда идут дожди, что способствует буйству зелени повсюду.

«Мне, «белокожей», трудно приспосабливаться к климату. Не спасают никакие защитные кремы. Яркое солнце и высокая влажность. Выходишь и потом обливаешься», — говорит белоруска.

«На западные продукты высокие цены»

На время учебы Карина живет в общежитии.

«Поэтому в течение академического года мне не нужно покупать еду. Здесь, в колледже, считается хорошим тоном представлять разные кухни мира. Когда я летом жила на съемной квартире, то сама покупала продукты. Мне это стоило около 40 долларов в неделю», — говорит белоруска.

По ее наблюдениям, дорогие в Сингапуре гречка, картофель, фрукты, ягоды. При этом невысокие цены на местные продукты. Например, на рис во многих вариациях.

500 граммов гречки она покупала за 10 долларов. Кефир видела, но не брала, т. к. стоит один литр $14.

«Здесь очень популярна и развита сеть hawker-centre — уличных фуд-кортов. Там люди собираются, чтобы поесть и поговорить. Представлены кухни Сингапура, Малайзии, Индии. Иногда сложно понять, что это за блюдо. Поймешь только, когда купишь и попробуешь», — говорит Карина.

Она с другом также побывала в Burger Kng, где Карина взяла простой сет: напиток, бургер с искусственным мясом, картофель. Стоила все вместе около 6 долларов.

«Парикмахер пренебрежительно комментировала меня коллеге за короткие волосы»

Карина говорит, что ее опыт ограничен жизнью в кампусе. Круг знакомств — преимущественно учащиеся колледжа из разных стран мира. Но она заметила, что сингапурцы «достаточно консервативны».

«Капиталистическая культура здесь на пике. Мне было непривычно слышать от своих местных сверстников фразы типа: «Почему в других странах много бездомных? Они просто ленятся работать!» Такая классовая дискриминация», — говорит белоруска.

Карина рассказывает также, что в Сингапуре другие стандарты красоты и девушка «должна иметь длинные волосы». У самой Карины они короткие. Услуги парикмахерской стоят от 10 до 60 долларов.

«Но и за 10, и за 20 долларов стригут так, что это не соответствует нашим стандартам красоты. Я выходила разочарованной. Еще было так, что парикмахер негативно комментировала меня своей коллеге, из-за моей стрижки. Она говорила на китайском языке, думала, что я не понимаю. Она говорила, что я приехала из Европы, и что я — развращена, и что мне «снесло голову». А я понимала и было достаточно неприятно. Такое у них отношение к нетипичным проявлениям идентичности», — говорит белоруска.

«Спорт здесь очень популярен»

Карина говорит, что спорт и физическая культура в Сингапуре очень популярны среди всех возрастов.

«И это очень влияет на инфраструктуру города. Здесь люди живут в таких «товариществах собственников», где во двориках есть и спортивные, и фитнес-залы, и бассейны. Это все в открытом доступе, все жильцы могут пользоваться. Хватает различных приложений в телефоне, помогающих в тренировках. В парках можно воспользоваться недорого публичными велосипедами», — говорит белоруска.

«Интуитивно я здесь чувствую закрытость общества»

Одногруппники Карины имеют широкий кругозор, поэтому в основном знают о Беларуси. Но в целом в Сингапуре о ее родине слышали немного.

«Многим людям приходится объяснять, рассказывать о нашей стране и о нас. Один человек мне сказал: «Беларусь? Какое-то странное английское слово, никогда его не слышал». К иностранцам здесь относятся стереотипно. Если иностранец, значит, автоматически богат. Меня тоже иногда пытались обмануть, содрать более высокую цену», — говорит Карина.

Она рассказывает, что многие из приезжающих в Сингапур забывают, что здесь тоже диктатура, хотя и нетипичная.

«Экономическое развитие, прогресс, хорошая инфраструктура, высокие зарплаты. Можно закрыть глаза на что-то и жить своей жизнью. Но интуитивно я чувствую закрытость общества, замалчивание некоторых тем. Беларусь тоже несвободная страна, но у нас в обществе есть сообщества, определенные площадки, где мы можем быть самими собой, доверять друг другу. И эти сообщества сильны», — говорит Карина.

«Здесь обезьяны не стесняются подходить к людям»

Карина говорит, что природа в Сингапуре «сильно вписана» в город. Там много зеленых площадок, парков.

«Здесь своеобразные джунгли. Если пойти немного глубже в лес, то можно встретить варана, выдру, обезьяну. Здесь обезьяны не стесняются близко подходить к людям. И это такие особенные ощущения. С другой стороны, Сингапур очень зажатый город. Хочется иногда убежать туда, где большие пространства», — говорит белоруска.

По словам Карины, в Сингапуре хорошо развит общественный транспорт. Власть поощряет людей пользоваться им, а не личными автомобилями.

«Одна поездка на автобусе в две стороны стоит около 2 долларов. Метро немного дешевле», — говорит белоруска.

Такси стоит дороже вечером в пятницу. Карина им пользуется редко, самые большие деньги, который отдала за такси, — приблизительно 20 долларов. По ее словам, здесь также дорогой мобильный интернет — 11 долларов за 4 гигабайта в месяц.

После окончания колледжа Карина планирует поступать в университет в Канаду или США.

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