Боги войны: ВСУ показали зрелищные кадры «работы» по врагу
- 17.12.2022, 15:11
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Десантники из Сичеславской бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов в Луганской области.
Украинские артиллеристы продолжают наносить потери вражеской российской армии. В Луганской области бойцы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожают технику и живую силу оккупационного войска.
Они уверяют: не остановятся, пока с украинской земли не уберется последний агрессор - либо до тех пор, пока он не ляжет в эту землю. Впечатляющие фото ежедневной работы появились на странице бригады в Facebook.
«Сичеславские БОГИ ВОЙНЫ точным огнем выжигают оккупантов на Луганщине, уничтожая технику и живую силу российских оккупационных войск. Не пожалеем ни одного из тех, кто пришел к нам убивать мирное население, грабить и разрушать украинские города», - говорят украинские защитники. «Оккупантов ждет только смерть и вечный позор! Победим!» – отметили воины в подписи к фото.