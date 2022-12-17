Борис Тизенгаузен: Лукашенко вряд ли бы посмел решать «зерновой вопрос» без согласия Путина 2 17.12.2022, 15:15

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Борис Тизенгаузен

В налаживании работы «зерновой инициативы» заинтересован Кремль.

Беларусь проинформировала ООН, что позволит без предварительных условий для транзита зерна из Украины через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

Вместе с тем официальный Минск просит предоставить возможность экспортировать собственные подсанкционные удобрения, что сейчас под санкциями.

Мотивацию режима в Беларуси для «Радыё Рацыя» прокомментировал международный аналитик Борис Тизенгаузен:

— Без согласования с Путиным вряд ли такое возможно. Хотя смерть министра иностранных дел Макея могла дожать Лукашенко. Он же видит, что Эрдоган неплохо зарабатывает на зерновом соглашении. Он видит, что Россия проигрывает. Как только Россия проиграет, его режиму просто хана.

По словам эксперта, в налаживании работы «зерновой инициативы» заинтересована Россия, которая на фоне войны фактически получит разрешение экспортировать собственный аммиак тем же коридором, которым Украина сейчас экспортирует продовольствие.

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