Один шанс на миллион: боец ВСУ рассказал, как сбил российскую ракету из пулемета 2 17.12.2022, 15:30

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После второй очереди ракета распалась.

Киев пережил самую массированную ракетную атаку россиян с начала полномасштабного вторжения. Из 40 ракет, запущенных в сторону столицы, 37 удалось сбить силами ПВО. Одну из крылатых ракет сбил боец терробороны из обычного пулемета, сообщает ТСН.

Военные говорят, шанс сбить ракету из стрелкового оружия один на миллион. Однако украинскому бойцу это удалось сделать из обычного пулемета Калашникова, ничем не усовершенствованного. К тому же он оказался трофейным, его завоевали в бою с оккупантами.

Сбил ракету на позициях возле Киева боец Олег, когда он заступил на огневой рубеж после начала воздушной тревоги. «Приблизительно через минуту, я поворачиваю голову, летит ракета. Я не раздумывая, снимаю с предохранителя, стреляю пару очередей на упреждение ракеты и потом прямо в цель», — рассказывает пулеметчик.

Он не промахнулся и ракета за несколько миллионов стала рассыпаться от пуль.

«После второй-третьей очереди в рэкеты синий или зеленый отблеск появился и она распалась на две части. Выходит хвост упал сразу, а передняя часть сальто сделала и упала. Ни взрыва, ничего не было», — добавляет подробностей Олег, когда попав в хвост ракеты.

О себе украинский герой рассказал, что ему 25 лет, до войны работал упаковщиком в книжном магазине и пока не женат.

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