«Спали — вдруг взрыв, окна начали лопаться» 5 17.12.2022, 15:30

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Появились новые подробности о масштабном пожаре в жилом доме Минска.

«Это был именно взрыв». Что известно о пожаре в жилом доме Минска, где погибли 6 человек, включая 11-летнюю девочку

Мощный взрыв и пожар произошел в Минске на бульваре Шевченко 17 декабря, около 03.30 часов ночи.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в результате пожара в жилом доме погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок.

Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами. Как сообщает «Радыё Свабода», все трое пострадавших находятся в реанимации.

— Состояние всех тяжелое, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Ранее все пострадавшие были отравлены продуктами горения, имели термические ингаляционные поражения, ожоги, — сообщили в Минздраве.

Спасатели также эвакуировали более 20 человек из смежных и вышележащих квартир.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в двух квартирах на общей площади около 40 кв. м. Пламя, которое вырывалось из угловой квартиры, было настолько сильным, что закоптились наружные стены вплоть до последнего, пятого этажа хрущевки, пишет агентство «Минск-Новости».

Взрыв бытового газа или «вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости»?

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. За это предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Кстати, изначально следственный комитет сообщил, что причиной стал взрыв бытового газа. Позже это утверждение было удалено из отчета.

Как сообщает МЧС, кроме версии о взрыве газа, в настоящий момент прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость.

Известно, что на место происшествия выезжали министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, руководство Следственного комитета, ГУВД Мингорисполкома, Минского городского управления МЧС, прокуратура города, руководство района и других ведомств. Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям района. С пострадавшими и очевидцами работают психологи.

Что говорят очевидцы

Onlìner стало известно, что в пожаре погибли сразу трое человек из семьи, которая жила на четвертом этаже — мать, отец и их 11-летняя дочка. Младший сын сейчас находится в больнице.

— Сам взрыв произошел примерно в 3.15 ночи. И был именно взрыв, а не обычное возгорание. Дернулись стеклопакеты в соседнем доме. Как мне показалось, сначала взорвалась одна квартира, службы приехали быстро, но когда удалось затушить эпицентр, загорелась вторая квартира. Видел, как людей эвакуировали: кого-то несли, кого-то под руки выводили, кто-то сам в одном белье шел. В пострадавшие квартиры спасатели забирались по лестницам, — рассказал «Зеркалу» один из очевидцев происшествия.

Еще одна жительница соседнего дома рассказала, что проснулась от запаха гари в своей квартире и уже из окна увидела, что горит соседний дом: из одного из окон вырывалось пламя.

В 4 утра на месте происшествия, по ее словам, уже были разные службы, пожарные и медики.

О том, как все происходило минувшей ночью рассказала агентству «Минск-новости» еще одна свидетель.

— В начале четвертого все произошло. Спали, вдруг взрыв. После него стали окна лопаться, были слышны крики. Все соседи поднялись. Очень тяжело вспоминать. Муж уходил на работу, он говорил, настоящий кошмар происходит, — говорит женщина.

Издание «Минская правда» сообщает, что как только люди из соседних домов заметили пожар, стали выходить на улицу и сигналить, чтобы находящиеся в горящих помещениях проснулись и как можно быстрее вышли из здания.

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