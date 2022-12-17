Грядет коренной перелом в войне РФ против Украины 1 17.12.2022, 15:40

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Следующая попытка перехватить инициативу станет концом для Кремля.

Коренной перелом в войне РФ против Украины уже очень близко. Конфликт не выйдет за пределы 2023 года.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге в YouTube российский историк, публицист и политик Дмитрий Чернышевский.

Он считает, что Кремль еще раз попытается перехватить инициативу на фронте. И это станет концом для оккупанта.

«Будет еще одна попытка (вероятно, но не обязательно) наступления стратегического со стороны России, после провала которого завершится коренной перелом в ходе войны Украины за Независимость. И после Россия наступать уже не сможет никогда. Дальше будет только отступление (ВС РФ - ред.)», - рассказал историк.

Он уверен, что шансов у России в этой войне уже нет. 300 тысяч мобилизованных не хватит для перелома ситуации на фронте. Да и с оружием и боеприпасами у российской армии все очень плохо.

«У Украины оружие все лучше и лучше. Это уже армии разных технологических эпох - российская армия воюет оружием 60-х годов, украинская - современным натовским… А это артиллерийская война. Артиллерия выходит из строя. Уже никакие 60 тысяч выстрелов в день не тянет Россия, и 40 тысяч не тянет. Втрое сократился залп российской артиллерии…. Снарядный голод наступил, пушки выходят из строя. Гигантские советские запасы заканчиваются. Из Беларуси все выгребли», - сообщил Чернышевский.

Он прогнозирует окончательное завершение войны уже к осени будущего 2023 года.

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