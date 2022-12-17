«Это самый дорогой «шлагбаум» из тех, что мы видели» 4 17.12.2022, 15:52

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Белорус необычным способом забронировал парковочное место.

Белорусы уже бронировали места для своих автомобилей с помощью швабр и вешалок, но чтобы кто-то перекрыл парковку велосипедом – такое впервые. Читатель АвтоГродно прислал в редакцию портала необычные фотографии.

– Я приехал во двор к другу на Ольшанку и сразу заметил эту картину. Кто-то почистил от снега место для своего автомобиля и поставил на него велосипед. Так местный житель показал, что ставить теперь здесь можно только его машину. Кстати, место почищено очень хорошо, лучше всех остальных в этом дворе, – рассказывает Игорь.

Эти фотографии сделаны на Огинского 23:

– Это самый дорогой «шлагбаум» из тех, что мы видели. А что, если кто-то заберет велосипед?

– А не смогут. Посмотрите, велосипед привязан к колесу соседнего автомобиля, – говорит автор и делает фото с другой стороны.

Выглядит удобно: подъехал к машине на велосипеде, поменял их местами и уехал по делам на автомобиле. Возвращаясь домой будешь уверен, что место для машины найдется.

В редакцию написал владелец велосипеда. Публикуем:

«Я тот самый мужчина, который припарковал велосипед. Хотелось бы уточнить один момент: а разве есть запрет на парковку велосипеда на придомовой площадке? Я такого запрета не знаю.

Кому можно и кому нельзя парковаться регулируют знаки и разметка согласно ПДД, которых в данной части площадки нет (от слова совсем). Поэтому считаю, что парковка велосипеда в данном месте не запрещена. Следовательно, фраза из статьи «Единственное, с точки зрения закона такое бронирование не имеет под собой никаких оснований. Места ведь общественные.» является некорректной. Это не бронирование, а вполне законная парковка велосипеда».

«Но если кто-то переставит велосипед в сторону и поставит машину, вы не против?», – корреспондент спросил у мужчины.

«Против, конечно. Ведь мою вещь (транспортное средство) переместят не санкционированно, т.е. незаконно. Под это событие есть статьи в уголовном и административном кодексах.

Я также против с другой точки зрения: моя машина в ночь с 11 на 12.12 стояла в другом месте. Вечером 12.12.2022 я часть площадки (фото статьи) очистил до бетона. С нуля. Т.е. убрал полностью слой снега (примерно 15-20 см). 14.12.2022 соседка при полностью пустой парковке поставила машину на мною расчищенное место. 15.12.2022 она очистила свою машину от снега, почистила подкрылки от наледи, не убрав за собой спокойно уехала. Как-то не по-людски получается... Я снова все почистил и поставил велосипед: наглядно, доходчиво и не противозаконно.

Я не против только в одном случае: пусть каждый из водителей, постоянно паркующихся во дворе, очистит место для своего автомобиля до бетона (как сделал я). Тогда да, нет особой разницы где парковаться».

Как жители Гродно «бронировали» места для своих автомобилей:

Этой традиции во дворах Гродно уже не первый год. Журналисты собрали фотографии из разных материалов на эту тему. Они не для подражания, а лишь для поднятия настроения:

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