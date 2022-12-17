Спецназ Нацгвардии Украины сорвал штурм армии РФ в Донецкой области
- 17.12.2022, 16:03
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Украинские воины дали врагу достойный отпор.
Бойцы-спецназовцы Национальной гвардии Украины сорвали штурм российских оккупантов в Донецкой области. Захватчики попытались пойти в наступление под Великой Новоселкой, применив как живую силу, так и технику.
Украинские воины дали врагу достойный отпор, нанеся значительные потери агрессору. Видео сокрушительных ударов по российским оккупантам опубликовали в НГУ.
«Очередной прорыв врага провалился из-за оружия и умелых действий спецназовцев Нацгвардии в районе Великой Новоселки, что на Донетчине. Оккупанты понесли потери в живой силе и технике», – говорится в сообщении.
В Нацгвардии отметили, что в ходе разведки бойцы спецподразделения «Омега» НГУ заметили, что враг готовится проводить наступательные и штурмовые действия. В частности, в направлении позиций украинских сил обороны нацгвардейцы заметили движение техники и вражеской пехоты.
«Координаты были переданы бойцам Вооруженных сил Украины, которые совместно с нацгвардейцами открыли огонь по врагу», – рассказали в НГУ.
На другом направлении, где российские захватчики тоже пытались совершить прорыв, нацгвардейцы проредили ряды захватчиков самостоятельно.
«На другом направлении, где враг пытался совершить прорыв, спецназовцы самостоятельно уничтожили танк, БМП и несколько десятков живой силы противника. Как отмечают сами нацгвардейцы, враг пытается продвигаться под прикрытием тяжелой артиллерии, чрезвычайно усложняющей ситуацию. Не допустить прорыва врага на этом направлении - первоочередная задача нацгвардейцев и других подразделений Сил обороны, ведь это сделает невозможным их дальнейшее наступление в направлении Запорожья и Днепра», – говорится в сообщении.