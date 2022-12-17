Комитет ООН по правам человека займется делом белорусской правозащитницы 17.12.2022, 16:27

Анастасия Лойко получила четыре ареста подряд.

Жалоба правозащитницы Анастасии Лойко зарегистрирована Комитетом ООН по правам человека. Об этом сообщают правозащитники.

Как отмечают правозащитники из «Human Constanta», ее дело находится на рассмотрении в Комитете ООН по правам человека. Правозащитники подчеркивают, что пока продолжается это рассмотрение, «государство обязано предоставить ей немедленный доступ к независимой медпомощи, а также обеспечить сохранность ее жизни и здоровья, физического и ментального здоровья, в том числе, посредством предоставления подходящей для сезона одежды».

«Жалоба подана на основании статей 9 (право на свободу и личную неприкосновенность – произвольное задержание) и 14 (право на справедливый суд) Международного пакта о гражданских и политических правах», – говорится в сообщении правозащитников.

Напомним, 14 декабря Анастасию Лойко четвертый раз подряд арестовали. Суд Первомайского района Минска назначил ей очередные 15 суток ареста. Как и в предыдущие разы, правозащитницу осудили по ст. 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Таким образом срок пребывания женщины за решеткой составит минимум 60 суток.

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