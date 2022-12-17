Какие новогодние подарки можно купить в Беларуси дешевле десяти рублей 1 17.12.2022, 16:47

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Они привлекут внимание как детей, так и взрослых.

До Нового года осталось совсем чуть-чуть. А какой праздник без подарков? Чтобы 31 декабря вы могли спокойно резать оливье, а не бегать по магазинам в надежде хоть что-то купить и не разориться, Intex-press решил заранее посмотреть и подсказать, что можно приобрести в подарок на сумму до 10 рублей.

Бюджет на подарок в 10 рублей был выбран не случайно – такую сумму и студент, и школьник смогут сэкономить. Да и коллегу по работе можно порадовать небольшим новогодним презентом на такую сумму.

В поисках бюджетных подарков мы обошли в первую очередь магазины низких цен, где в ассортименте есть много милых и недорогих вещей и новогодних сувениров.

Волшебные шары, копилки, свечи

Снежный шар привлекает внимание как детей, так и взрослых. Чем не новогодняя сказка? Поэтому такой шар с фигуркой внутри вполне может стать приятным подарком к Новому году. Цена – 7 рублей. Еще и на милую упаковку денег хватит.

Если человек мечтает на что-то накопить, то прекрасным подарком может стать копилка. Да, она в виде свинки, а не кролика – символа 2023 года, зато классика. Стоимость – 7,6 рубля.

Теплым новогодним подарком могут стать носки с новогодним принтом. И не нужно тут улыбаться: мол, носки. Прикольно ведь.

Цена – 9 рублей.

Еще одним теплым подарком может стать парафиновая свеча в стакане с крышкой, декорированной символом наступающего Нового года – кроликом. Стоит 9,9 рубля.

Прекрасным подарком может стать и статуэтка с символом наступающего 2023 года. Цена – от 3,2 до 8,9 рубля. При желании можно подарить целое семейство кроликов.

Декоративный LED-светильник с новогодним принтом – мило и необычно. Такой подарок обойдется в 9 рублей.

Чашки и бокалы

Посуда – еще один беспроигрышный вариант подарка.

Набора бокалов для шампанского в количестве 2 штук обойдется в 8,9 рубля.

Любителям почаевничать можно преподнести кружку с новогодним принтом. Цена – от 3,95 до 4,1 рубля за штуку.

Оригинальным подарком может стать стакан с трубочкой в виде елочного шара (390 мл) или елки (560 мл). Стоимость – 4,8 и 9 рублей соответственно.

В наш бюджет вполне «впишется» и набор, состоящий из кружки и тарелки с узорами и рисунками новогодней тематики. Красиво и всего 9,2 рубля.

Так что не тяните, а отправляйтесь за покупками. Не исключено, что вы найдете что-то еще на эту же сумму.

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