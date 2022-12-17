Символ несокрушимости: в Киеве открыли «мост Кличко» 17.12.2022, 16:54

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Мост полностью восстановлен.

В Киеве открылся после ремонта пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск. Об этом мер украинской столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По его словам, после попадания российской ракеты 10 октября на мосту заменили 18 поврежденных стеклопакетов на полу и 143 стекла на перилах.

«Восстановили и перила, и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, работники «Киевавтодормоста» еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли антигололедные материалы на покрытие моста. Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы», – написал Кличко.

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