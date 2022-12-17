В российском Владивостоке на одном из складов вспыхнул масштабный пожар 3 17.12.2022, 17:09

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Огонь охватил почти две тысячи квадратных метров.

В субботу, 17 декабря, в российском городе Владивостоке разгорелся масштабный пожар на одном из складов.

Об этом сообщают российские СМИ.

На момент прибытия пожарных площадь распространения огня составляла порядка 1,1 тысячи квадратных метров. Огонь охватил кровлю и стены склада. Кровля помещения обрушилась.

Позже пожарники сообщили, что пожар локализован на площади около 2 тыс. кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.

В Сети публикуют видео последствий пожара.

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