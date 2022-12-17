Марк Хэмилл из «Звездных войн» передаст Украине дроны RQ-35 Heidrun 1 17.12.2022, 17:34

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В чем их особенность.

Американский актер Марк Хэмилл решил усилить Вооруженные силы Украины 10 беспилотниками RQ-35 Heidrun. Об этом сообщается на сайте UNITED24, амбассадором которой выступает знаменитость.

Марк Хэмилл прославился ролью Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны», а теперь объявил сбор средств на новые RQ-35 Heidrun датского производства по запросу Генерального штаба ВСУ. 25 таких дронов прошлой весной прибыли из Дании в Украину и хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях.

«Фильмы учат нас, что в самые трудные времена, когда зло атакует добро, когда тьма нападает на свет, супергерои всегда приходят на помощь. Но в реальности все не так, как в кино. Здесь нет супергероев в плащах, рыцарей джедаев, машин времени и волшебных палочек, зато есть миллионы людей, выступающих против настоящего зла, и они нуждаются в реальной поддержке. Мы можем помочь им и присоединиться к борьбе, даже находясь очень далеко. Я призываю поддержать храбрых украинцев, которые прямо сейчас противосстоят злу», — обратился Марк Хэмилл к мировому сообществу.

Компания-производитель Sky Watch пишет, что RQ-35 Heidrun могут летать даже в зонах, где не работают спутниковые системы навигации. Небольшой БПЛА с неподвижным крылом можно быстро собрать и запустить с рук в полевых условиях для проведения разведки на малых высотах. Для управления используется планшет с сенсорным экраном и специальное ПО Sky-Watch Drone Manager, дрон может лететь полностью автономно, позволяя пилотам сосредоточиться на изображении с камеры.

Характеристики RQ-35 Heidrun

Время развертывания: 5 мин

Время полета: 90 минут (1,5 часа).

Вес полезной нагрузки: 2,3 кг

Обзор камеры: 360 градусов

Крейсерская скорость: 60 км/ч

Потолок высоты: 3,5 км

Как отмечается на сайте UNITED24, RQ-35 Heidrun зарекомендовал себя как эффективный дрон для разведки с очень простым управлением и надежной защитой от средств радиоэлектроной борьбы ВС РФ. Беспилотник передает видео в реальном времени, позволяя операторам собирать разведданные на расстоянии до 25 километров.

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