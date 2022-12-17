«Машины на московских и кавказских номерах постоянно пробовали втиснуться без очереди» 17.12.2022, 17:53

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Белорус рассказал о захватывающем путешествии в Грузию.

Av.by продолжает рассказывать про опыт белорусов в путешествиях на автомобиле. Кто-то отправляется в дорогу с семьей, другие предпочитают отдыхать в одиночку. Сегодняшний герой — из Пинска.

Виктор вместе с супругой и ребенком побывал в вояже по гористой Грузии. Чем белорусам запомнилась поездка и во сколько она обошлась.

«Чего бояться? Надо ехать!»

— До этого ездили в Санкт-Петербург, Москву, Краков, Варшаву, Гданьск, Вильнюс, Львов и Одессу. Эти путешествия были не более полутора тысяч километров. Все предыдущие поездки совершали на дизельном Opel Vectra B, который слабо подготовлен к солидным марафонам. Признаюсь: каждый раз это оказывался квест!

— В Грузию хотелось отправиться с 2017 года, но пока владели «Опелем», вопрос никак не решался. Мало ли: мотор закипит или тормоза перегреются, а ведь это горы! В общем, не рисковал, — рассказывает белорус. — Honda Civic я купил минувшей зимой у своего товарища, поэтому знал всю историю машины и то, как ее обслуживали. Понимал, что хетчбэк ухоженный и незаезженный. Представьте: оригинальный пробег — 140 тысяч километров. В семье у них была служебная машина, а личный автомобиль чаще всего стоял. За редким исключением ездили на нем вместо рабочей.

— Серьезно готовить автомобиль к поездке в горы не пришлось. С прошлым владельцем «Цивика» мы живем в одном подъезде, поэтому я сказал напрямую, мол, если есть какие-то нюансы — сразу предупреди! Возможно, отдельные моменты нужно знать перед дорогой. Он ответил, что можно отправляться в путь без опаски: «Вернешься обязательно и своим ходом!»

— Разве что перед отъездом я заменил масло (200 BYN) и заправил кондиционер (100 BYN), а также кинул в багажник ручейковый ремень (50 BYN) — вдруг порвется. Хотя при хорошем подходе любая машина будет готова даже к внезапному дальнему рейсу. Чего бояться? Надо ехать!

Владелец Honda Civic уточняет: если разбираться детально, то масляный сервис и обслуживание кондиционера проводились до момента, когда была запланирована поездка. Специально перед выездом приобретался лишь ручейковый ремень.

«Маленький Civic легко обидеть! Грузины заступались на дороге»

По словам Виктора, до начала пандемии коронавируса они вместе с супругой каждый год куда-то да ездили. После закрытия границ спланировать путешествие стало архисложно.

— В июле я прочитал, что Грузия сняла все ограничения. Плюс ко всему купил свежую машину. В какую-нибудь Испанию проблематично организовать вояж в связи со сложностями с визами. Соответственно, европейское направление сразу отпадает. Грузия осталась самым привлекательным вариантом, особенно учитывая, что давно хотелось туда попасть.

— За две недели до выезда я стал мониторить группы и чаты в соцсетях — интересовался особенностями пересечения границы, в частности проезда через Верхний Ларс. Много узнал про сотрудников ГИБДД на трассе через Владикавказ, а также блокпосты. Советами помогал старший брат: он возил туристов в Грузию на туристическом автобусе и знал много нюансов. Так что общую информацию усвоил.

Понимая, что окажусь там без интернета, заранее сделал множество скриншотов адресов, мест и проездов. Планировать большой трип не удавалось, так как у меня был отпуск всего на две недели: грубо говоря, дорога туда — три дня, назад — столько же, восемь дней — на отдых. Безусловно, этого мало! Но пришлось некоторые туристические точки отменить.

— Вопрос жилья тоже немаловажен. Раньше можно было использовать сервис Airbnb, а теперь он для белорусских пользователей недоступен. Просил помочь друзей и с литовской «симкой», и с французской, но по итогу знакомые в Польше бронировали и оплачивали номер сами, а я им возвращал деньги. Ехать с семьей за три тысячи километров в никуда — рисковое занятие. В то же время резервировать конкретные даты, не зная, сколько времени потратишь на пересечение границы, — сомнительное удовольствие.

В качестве подстраховки была возможность бесплатной отмены брони, а также брат в случае заминки на пограничном пункте смог бы на автобусе забрать жену с ребенком. Я уже в таком случае разобрался бы по ситуации.

Хотя пятидверный Honda Civic сложно назвать идеальным для путешествия с семьей автомобилем, наш герой говорит, что всем домочадцам было комфортно.

— Тратить время на длительные ночевки не хотелось — все-таки время отпуска было ограниченным. Соответственно, старался проехать максимум за один подход. Пару раз устраивали привал на трех-пятичасовой сон в машине, а после продолжали дорогу. Первая остановка с ночлегом была в Богучаре после 1 300 км пути, вторая — во Владикавказе. Через два дня дороги приехали в Верхний Ларс, где тоже совершили небольшой привал. Просыпаюсь — кругом верхушки заснеженных гор, Эльбрус — красотища! Фото полностью не передают всей прелести реального пейзажа.

«Так и не понял, как ездить, чтобы грузины не обматерили или не посигналили»

— Когда мы прибыли на границу, стали гадать: за сколько времени справимся? Люди в чатах делились, что на проезд поста тратили восемь, а то и тринадцать часов! Нам повезло в пути и туда, и назад: прошли всего за четыре, — вспоминает житель Пинска. — Правда, на обратной дороге в туннеле между грузинской и российской границами образовалась пробка. Честно говоря, ощущения не из приятных. Если люди из других стран не пытались нагло пролезть, то машины на московских (регионы 777, 797) и кавказских номерах (15, 05, 06) постоянно пробовали втиснуться без очереди. Естественно, получался затор.

— Считаю, это нужно знать тем, кто собирается повторять мой маршрут. Хотя наше путешествие было в августе, Верхний Ларс — это горы. Сразу после преодоления пограничного пункта протекала горная река, и, признаюсь, температура в 12 градусов была некомфортной для нас. Все-таки мы ехали в шортах и майках. Спускаемся с гор к Тбилиси — а там уже больше 40 градусов! От таких перепадов голова шла кругом. Уши из-за постоянных подъемов и спусков по серпантинам тоже закладывало.

— На трассах разница в менталитете водителей из Грузии и, скажем, Беларуси не сильно ощущается, а в рамках города все куда серьезнее. Я покатался там прилично на машине, но так и не понял, как ездить, чтобы тебя не обматерили или тебе не посигналили! Старался держаться хвостиком за другими водителями, — смеется Виктор. — Если вдруг я первый в полосе и мне загудели со всех сторон, то я еду вне зависимости от знаков. Пешеходов, к слову, никто не пропускает!

— На обратном пути была интересная ситуация. Транзитный городок рядом с трассой, круговое движение. По перекрестку ехал груженый самосвал, а я следом. Я ему мигаю, мол, пропусти. Грузин в кабине только губами шевелит, но не пропускает. Конечно, мой маленький «Цивик» легко обидеть! А за мной ехал Mercedes-Benz на грузинских номерах. В итоге эта машина обогнала самосвал и водитель начал «учить» коллегу на грузовике, оттормаживая перед ним. Тот сразу все понял. Спустя метров 100—200 шофер самосвала помигал мне фарами, извинившись, и пропустил вперед. Получалось, что один грузин не уступал дорогу, а другой заступился! Очень интересно было наблюдать за такой ситуацией и быть ее участником.

Пренебрежения или очевидного неуважения на дорогах к машине на белорусских номерах я не встречал. Равно как и местных сотрудников ГАИ. Камер или радаров тоже не видно!

— Запомнилось, что сейчас в Грузии идет глобальная стройка магистралей, мостов и автомобильных развязок. Очень хорошо заметно развитие в этом направлении. Я ожидал худшего состояния дорожного покрытия. Причем оно есть, и весьма неплохое, в местах, где в горах сходят сели. На обочине бывают обвалы, но ям по лодыжку и ухабов через каждые пять метров не видел, — не без иронии делится впечатлениями мужчина. — Самый плохой участок дороги — от Пинска до Гомеля. Вот там действительно за трассу нужно браться. И прямо сейчас.

«На топливо в обе стороны ушло 350 долларов»

Виктор констатирует, что поездка оказалась достаточно бюджетной в плане затрат. Во многом благодаря самостоятельной организации путешествия.

— Жилье снимал по 33 евро за ночь, итого за восемь суток — около 300 евро. Примерно 350 долларов ушло на топливо в обе стороны. Страховка в России — $11, в Грузии — 30 лари (около $11). Платная дорога в РФ — примерно 30 долларов в одну сторону (около 1 700—1 800 российских рублей). Весь путь с учетом медицинских и автомобильных страховок обошелся где-то в $450. Наверное, затраты на проезд для трех человек оказались самой крупной статьей расходов.

— В России наши карточки Visa и Mastercard у меня не сработали. А в Грузии, наоборот, везде принимались. Причем у них курс доллара получался 2,72 BYN, а в Беларуси — 2,55 BYN, поэтому даже рассчитываться получалось выгодно. Цены везде понятны и доступны.

— Получилось так, что мы еще успели заехать в Турцию с целью шопинга. От Батуми до Сарпи (поселение на границе с Турцией. — Прим. авт.) всего 15 км. Подъехали к пограничному пункту — пошел узнавать по поводу страховки. Платить 30—40 евро за нее и платную парковку в ближайшем туристическом городке не хотелось, плюс отстаивать очередь и терять время тоже не входило в наши планы. Мы оставили Civic на стоянке возле пункта пропуска и отправились пешком «шопиться». Как мы потом убедились, многие так поступают.

— И на грузинской, и на турецкой границе обошлось без заминок — быстро прошли контроль, после чего запрыгнули в маршрутку до Кемальпаши. Там в торговом центре одели ребенка к школе за 57 долларов, причем накупив несколько комплектов вещей. Неприлично дешево!

По словам Виктора, впечатлений от поездки осталось много, однако больше всего мужчину порадовало, что Honda Civic успешно справился с двухнедельным марафоном.

— Брат заранее сказал, что ни в коем случае не нужно жалеть заправить машину в Грузии. Хотя бы чуть больше половины бака, а лучше и до полного. Так как где-то на подъеме или спуске (а в некоторых местах они очень крутые), если будет мало бензина в баке, то топливо убежит и можно хапнуть воздуха. И может возникнуть неприятная ситуация с двигателем.

— Единственный момент, когда я немного заволновался о машине, произошел в горах. В моем 1,4-литровом моторчике три литра масла — согласно щупу не хватало 2—3 мм до среднего уровня. При подъеме в горах загорелась лампочка давления масла. Первая мысль — что-то не так. Постоял пару минут, подождал, перепроверил — все в норме.

Видимо, на крутом подъеме масло стекало в поддон, из-за чего датчик указывал на некорректные значения. Если машины с бóльшим объемом двигателя перепад высоты вряд ли почувствуют, то мотор Civic немного ругался.

В горах машина себя вела совершенно по-другому, нежели на обычной поверхности. Не скажу, что она казалось туповатой, но какой-то другой. Возможно, за счет разреженого воздуха: объем небольшой, и это чувствовалось. Без той динамики, как на земле. На этом крестовом перевале, когда случался подъем, порой переключал на третью и даже тянулась рука отключить климат-контроль, чтобы немного облегчить путь в крутую гору.

— Хочется сказать читателям следующее: материальные блага вроде микроволновки или шкафа в прихожую — это хорошо. Но впечатления от путешествия не заменит ничто: лучше сделать и жалеть, чем не сделать, — завершает свой рассказ на позитивной ноте Виктор. — Все-таки два года коронавирусных ограничений вводят в депрессию, а воспоминания от поездки подзаряжают на месяцы или даже годы вперед.

Семья Виктора осталась довольна путешествием, в том числе тем, что оно получилось достаточно бюджетным. Впечатлений много, советов и полезных фактов мужчина привез из Грузии тоже немало.

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