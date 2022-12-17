NBC: У Украины есть потенциал освободить Крым 17.12.2022, 18:09

ВСУ продолжают шокировать мир тем, насколько хорошо они ведут себя на поле боя.

Представитель администрации президента США Джо Байдена недавно заявил членам Конгресса, что у Украины есть военный потенциал, чтобы освободить временно оккупированный Крым. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, представитель Байдена на вопрос, попытается ли Украина вернуть Крым, ответил, что теперь она может это сделать, хотя среди краткосрочных целей нет такой операции.

Украинцы «продолжают шокировать мир тем, насколько хорошо они ведут себя на поле боя», сказал официальный представитель США.

Официальные лица и эксперты считают, что украинское наступление в Крыму неминуемо, однако, исходя из позиций украинских войск и линии фронта, ВСУ в ближайшие месяцы двинутся на северо-восток, а не на юг, в Крым.

«Сначала многое должно произойти в военном плане, прежде чем Украина сможет начать настоящее наступление, чтобы вернуть себе Крым», — заявил представитель США.

Однако некоторые представители администрации в частном порядке обсуждают, что может произойти, если Украина начнет наступление на Крым, они обеспокоены тем, что Путин может почувствовать себя загнанным в угол, пишет издание.

Главная проблема заключается в том, что реальная угроза может подтолкнуть Путина к использованию «грязной бомбы» или другого ядерного устройства, заявили один бывший и два нынешних американских чиновника. «Это красная линия», — сказал один из них.

Вместе с тем трое официальных лиц США подчеркнули, что Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие или «грязную бомбу» прямо сейчас.

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