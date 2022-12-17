В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности
- 17.12.2022, 18:16
В ряде районов ожидается сильный снег.
Белгидромет объявил оранжевый (предпоследний) уровень опасности на воскресенье 18 декабря. Согласно прогнозу, ночью во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег. Будут метели там и днем.
Днем в воскресенье в остальных регионах Беларуси осадков не прогнозируется.
Температура воздуха ночью с субботы на воскресенье в среднем по республике составит — 10…-5, подобные показатели будут и днем.