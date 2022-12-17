В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности 17.12.2022, 18:16

В ряде районов ожидается сильный снег.

Белгидромет объявил оранжевый (предпоследний) уровень опасности на воскресенье 18 декабря. Согласно прогнозу, ночью во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидается сильный снег. Будут метели там и днем.

Днем в воскресенье в остальных регионах Беларуси осадков не прогнозируется.

Температура воздуха ночью с субботы на воскресенье в среднем по республике составит — 10…-5, подобные показатели будут и днем.

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