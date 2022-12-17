ЧМ-2022: Марокко сравняло счет с Хорватией на девятой минуте матча 3 17.12.2022, 18:27

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1:1.

Сегодня, 17 декабря, проходит матч за третье место чемпионата мира в Катаре, в котором играют сборные Хорватии и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, пишет «Чемпионат»

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол открыл счет уже на 7-й минуте встречи — 1:0.

Защитник пришел на стандарт и после красивой комбинации получил передачу. Гвардиол в красивом прыжке переправил мяч в ворота.

Однако уже через две минуты марокканцы отыгрались. На этот разработал их стандарт и защитник Ашраф Дари также забил головой, поразив ворота с близкого расстояния.

Сборные Хорватии и Марокко вышли из одной группы, опередив национальные команды Бельгии и Канады. Матч между хорватами и марокканцами на групповом этапе завершился вничью со счетом 0:0. В полуфинале «шашечные» разгромно уступили Аргентине (0:3), а африканская сборная проиграла Франции (0:2).

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