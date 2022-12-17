«Окопы россиянам не помогут»4
- 17.12.2022, 18:55
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Данилов рассказал, как Украина вернет контроль над Крымом.
Украина восстановит контроль над Крымом тем способом, который определит военно-политическое руководство государства. Не исключено, что для этого будут применены военные методы. Украинская сторона не собирается ни у кого спрашивать разрешения на этот счет.
Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в комментарии «Крым.Реалии».
По словам чиновника, те окопы, которые россияне сейчас роют в Крыму, не помогут им удержать полуостров.
«Если нужно будет за Крым воевать, мы будем воевать, ни у кого спрашивать не будем», - подчеркнул собеседник.
Отвечая на вопрос о россиянах, которые переехали жить в Крым, секретарь СНБО заявил, что они обязаны соблюдать украинские законы: если кто-то занял чужое жилье, то он должен его освободить.
«Не нужно красть», - добавил он.