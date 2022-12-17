«Я живу по правилу: хорошо поработала — хорошо отдохнула» 17.12.2022, 20:04

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Фото: onliner.by

Белоруски рассказали, как работать и оставаться бодрыми.

Слякоть, холод, поздний рассвет и солнце на минималках — обычная для Беларуси зимняя история, которая для самых чувствительных и восприимчивых оборачивается хандрой и стрессом. Но хватает и других примеров. Onliner рассказывает истории двух девушек-энерджайзеров, которые ведут свое дело, много работают, но при этом знают, как не растратить себя, оставаться бодрыми и жизнерадостными.

«Если бы не было планирования, в моей жизни случился бы хаос»

Фото: onliner.by

Чуть больше года назад минчанка Анна Зубач, руководящая студией маникюра, стала мамой. Однако девушка так сильно любит свое дело, что в декрете оказалась не она, а ее супруг. Анна признается, что работает много, но при этом чувствует себя очень комфортно — в том числе благодаря четкому планированию и выходным, которые заполняет отдыхом с близкими.

— Быть домохозяйкой — это история вообще не про меня, — уверенно говорит Анна. — Что говорить, если даже в декретный отпуск пошла не я, а мой муж. Буквально с рабочего места я уехала в роддом, родила — и через 20 дней уже вышла на работу. Я вечно в каких-то делах и просто не могу жить без работы.

В своем салоне я одновременно и мастер, и руководитель, постоянно присутствую на рабочем месте.

И многие клиенты, которые приходят ко мне, даже не подозревают, что я являюсь хозяйкой. Почему? Потому что выгляжу как любой другой мастер: в рабочей униформе, с собранными волосами, в перчатках и маске. И бывали такие случаи, когда новый клиент во время процедуры задавал вопросы вроде «А кто у вас хозяйка?». И после объяснения, мол, он перед вами, у людей возникал шок. Многие все-таки представляют себе владельца бизнеса, который находится где-то за кадром и на рабочем месте появляется лишь для того, чтобы забрать деньги.

Все это, конечно, очень энергозатратно. Раньше я работала по выходным, и муж даже злился на меня, что я настолько отдаюсь работе. Был случай, когда я перед Новым годом пришла в студию в семь утра, а ушла около трех ночи. Была никакой, просто тело, которое дошло до машины, потом до дома и упало в кровать. Я, если честно, гордилась собой, но сейчас понимаю, что это вообще не хорошо и бьет по здоровью.

Но с появлением ребенка мы выстроили очень точные границы, распланировали дни и, например, сегодня четко знаем, чем будем заниматься завтра. Подъем у нас с восьми до девяти утра, отбой — после 23:00, так как часто я работаю допоздна. Что касается утра, важных дел на эту часть дня я не планирую и стараюсь полностью посвящать это время семье. Потом или занимаюсь своей учебой [на маркетолога], или иду работать с клиентами. Рабочий день у меня начинается в одиннадцать утра. По субботам и воскресеньям я никогда не работаю, все время стараюсь проводить вместе с супругом и сыном.

Фото: onliner.by

Честно говоря, если бы не было этого планирования, то случился бы хаос. Я привыкла жить согласно четкому плану. Мне так удобнее. И когда только родился сын, мы сразу оговорили, что будем все обсуждать и планировать. Слава богу, благодаря этому все получается.

Что я делаю, чтобы не выгореть в таком ритме? Помогает то, что я очень сильно люблю свое дело. Во-первых, из-за людей, с которыми познакомилась благодаря работе, какие-то из этих ребят стали моими друзьями. А во-вторых, за свободу: я сама составляю свой график и работаю исключительно на себя.

Как я уже говорила, выходные провожу исключительно с семьей. Мы много гуляем, выезжаем за город, катаемся на лыжах, ходим вместе с ребенком в бассейн. Плавать, к слову, начала благодаря ребенку. Близкие меня очень мотивируют, и даже если где-то мне кажется, что ничего не получается, они вдохновляют и поддерживают меня.

Фото: onliner.by

Зиму, кстати, переношу совершенно спокойно. Мы любим эту пору года и, если бы рассматривали с мужем переезд, поехали бы куда-нибудь на север. Так что в нашей семье очень любят снежную пору и всегда ее ждут с нетерпением. Хотя, конечно, я замечаю, что многие не любят зиму, сложно адаптируются к ней. Но мне кажется, что такая проблема может быть объяснима отсутствием режима, из-за чего люди становятся зависимыми от погоды.

Не могу сказать, что я придерживаюсь здорового питания. Я люблю вкусно поесть, но при этом мы круглый год пьем витамин D, который достаем откуда только возможно.

Я не думаю, что через 10 лет я буду опустошена от такого рабочего ритма. Жизнь ведь и заключается в том, чтобы мы находили то, что нам нравится, и посвящали этому время. Но я, если честно, пока и не задумываюсь, что будет через такой длительный период времени.

«Я живу по правилу: хорошо поработала — хорошо отдохнула»

Фото: onliner.by

Другая героиня, Анастасия Ладутько, владеет несколькими островками с упаковкой подарков в крупных столичных торговых центрах. Начинала она с обычного продавца после университета и в итоге доросла до руководителя небольшого бизнеса. При этом она не закапывается в него с головой и, чтобы не тухнуть, свободное время старается посвящать совершенно разным активностям.

— Говорят, что все люди делятся на дайверов и сканеров. Если первые углубляются исключительно в одну тему, то вторые хотят узнать все понемногу. Так что я конкретный сканер: мне интересно все, и я за любой кипиш, — улыбается Анастасия. — Перед нашей встречей я задумывалась о том, откуда же во мне столько энергии, и пришла к выводу, что и моя мама, и старшая сестра — они настоящие энерджайзеры.

Я не помню, чтобы в детстве мы просиживали выходные на диване. Мама всегда была за любой движ и постоянно брала нас с собой в какое-нибудь мини-путешествие. Так что на мой образ жизни очень сильно повлияли, во-первых, семья, а во-вторых, окружение. Мы с подружками постоянно где-то пропадали, и мой активный образ жизни — это приобретенная детская привычка. Ну а как можно сидеть дома, если вокруг столько интересного?!

Я живу по правилу: хорошо поработала — хорошо отдохнула. Никогда не ущемлю себя в каких-то поощрениях, поскольку знаю, что имею полное право на отдых после классного рабочего месяца.

Не представляю свою жизнь без путешествий. Я была, наверное, в 15 странах, и нередко мои поездки случались достаточно спонтанно. К примеру, вот увидела как-то в Instagram рекламу об обучении вождению парусным судном — и уже через неделю была в Черногории на лодке с 10 абсолютно незнакомыми людьми. Это было малообдуманное решение. Когда мы впервые вышли в море, лодку стало болтать так, что я от непонимания происходящего расплакалась. Меня усадили в каюту, я даже начала просить высадиться на берег, но в итоге меня как-то успокоили.

В дальнейшем я адаптировалась, стала своей, получила права, и яхтинг стал для меня настоящим антистрессом.

Отдыхать я люблю не только за рубежом, но и по Беларуси. Мы живем в очень классной стране. Даже при отсутствии гор и моря мы все равно можем кататься на сноуборде зимой и на вейкборде летом. А сколько других красивых мест! Это и Гродно, и болота Ельня, и Несвиж, куда я могу поехать просто для того, чтобы погулять по парку с 200-летними деревьями.

Фото: onliner.by

Если же посмотреть на другую часть моей жизни, то уже полтора года я занимаюсь йогой, посещаю тренажерный зал. Кроме того, хожу к психологу, с которым мы разбираем внутренние переживания, связанные с работой, семьей, личной жизнью. В зимний период мне очень нравится баня. Как-то я познакомилась с банщиком, который очень здорово и доступно объяснил, как баня может расслаблять, после чего ты просто «улетаешь».

Фото: onliner.by

Обходит ли меня стороной хандра? На самом деле нет. Случается это в октябре и ноябре. В этот период года у нас бывает так серо, так мало солнца, что делать вообще ничего не хочется. Но знаете, что меня спасает? Работа! Реально. Как только начинаешь что-то делать, ты отвлекаешься и переключаешься совершенно на другую волну. И тебе уже все равно на этот дождь, слякоть, поскольку нужно ехать за товаром или решать другие вопросы. Так что работа, повторюсь, спасает и отвлекает от ненужных и неприятных мыслей. Ну и, конечно же, мой прекрасный пудель Буря, которая тоже никогда не дает мне грустить.

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