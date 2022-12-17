На росТВ предложили бомбить Азербайджан 12 17.12.2022, 19:21

9,464

Причина удивила.

Российский эксперт Михаил Александров предложил нанести ракетный удар по Азербайджану, чтобы остановить поставки нефти на Запад и вызвать рост цен на углеводороды.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, об этом Александров заявил во время одной из пропагандистских программ. По его убеждению, конкурентов на рынке нефти нужно устранять ракетами.

«Если мы сейчас разбомбим их нефтяную отрасль, они не смогут продавать нефть на Запад. Это значительно повысит цены на нефть. Надо наносить удары по их нефтедобыче и энергосистеме» - предложил он.

Журналист отметил, что россиянин открыто в эфире федерального канала предложил бомбить соседнее государство просто для того, чтобы повысить цены на нефть.

«Россия одержима войной и убийствами. И эту проблему все равно придется решать. Неадекватный режим будет угрожать, пока его не устранят», - подытожил Казанский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».