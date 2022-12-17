Путин хочет получить контроль над белорусским оборонпромом 5 17.12.2022, 19:32

4,232

С этой целью в Минск прилетал Шойгу.

В поисках ресурсов для продолжения войны против Украины Кремль все больше обращает внимание на Беларусь. Российский президент Владимир Путин давно планирует привлечь белорусскую армию к участию в войне. А теперь Россия нуждается еще и в контроле над белорусским оборонно-промышленным комплексом.

Мощностей российского ОПК, уже переведенного на усиленную работу, не хватает, поэтому Путин готов лично ехать в Минск, чтобы убедить Лукашенко отдать России возможность полноценно использовать мощности ОПК Беларуси. Об этом со ссылкой на белорусское подполье сообщает Центр национального сопротивления, где констатируют, что именно для этого в начале декабря в Беларусь приезжал и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ЦНС отметили, что Кремль наращивает усилия по увеличению использования ресурсов Республики Беларусь в войне против Украины.

«Для того чтобы продолжать вести активные боевые действия на территории Украины, Российская Федерация уже перевела свой оборонно-промышленный комплекс на усиленную работу. Власти РФ планируют увеличить гособоронзаказ в 2023 году и увеличивают нагрузку на свой ОПК. Также стало известно о планах РФ открыть на территории страны собственное производство иранских беспилотников типа Shahed-136. Однако этого Путину не хватает», – констатировали в ЦНС.

Ресурсы и мощности, которых недостает России для продолжения войны против Украины, Кремль хочет «вытрясти» из Беларуси. Именно с этой целью в начале декабря в Минск прилетал Шойгу.

«По данным белорусского подполья, в рамках деятельности «Союзного государства» с Республикой Беларусь россияне пытаются получить контроль над белорусским ОПК. В частности, эта тема была одной из тех, которую обсуждал министр обороны России Шойгу во время своего визита в Беларусь в начале декабря», – отметили в ЦНС.

Скорее всего, перевод белорусского ОПК на работу в интересах России может стать темой переговоров Путина и Лукашенко 19 декабря.

«В то же время возможность полноценно использовать белорусский ОПК может стать «разменной монетой» во время переговоров диктаторов Путина и Лукашенко в Минске, которые планируются на 19 декабря. Путин продолжает давить на Лукашенко ради полноценного втягивания военных Беларуси в войну в Украине», – предполагают в ЦНС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».